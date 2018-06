Deutsche Volleyballer holen ersten Sieg zuhause

× Erweitern Foto: Conny Kurth/DVV Volleyball Herren

Endlich ist es soweit! Im fünften Spiel sichern sich der Deutsche Volleyball Verband (DVV) den ersten Sieg dahoam. In der gut besuchten MHP Arena gewann das Herrenteam mit 3:1 deutlich gegen Argentinien. Damit bewahrt sich das Team die Chance auf eine Endtunier-Teilnahme in Lille.

"Heute hat einfach alles gestimmt vor allem die Einstellung", so fasst der deutsche Trainer Andrea Giani das Erfolgsrezept seines Teams zusammen. Im Vergleich zur knappen 2:3 Niederlage gegen Japan hatte er seine Starting Six auf gleich drei Positionen verändert. Für Zuspieler Lukas Kampa begann Lokalmatador Jan Zimmermann und Simon Hirsch und Ruben Schott ersetzten Markus Böhme und Christian Fromm.

Nach einer etwas nervösen Anfangsphase fand sich die neue Formation schnell zusammen und konnte im ersten Satz vor allem dank den Aufschlägen von Simon Hirsch und Moritz Reichert rasch in Führung gehen und gewann absolut ungefährdet mit 25:19.

Denselben Schwung nahm das Team in den zweiten Satz mit. Während sich bei den frustrierten Südamerikanern die Unzufriedenheit und leichte Fehler häuften, blieb das deutsche Team konzentriert am Ball. Das Resultat war ein absolut ungefährdeter Satzgewinn mit 6 Punkten Vorsprung.

Im dritten Satz durfte sich dann Moritz Karlitzek im Angriff versuchen. Der Start in den Satz glückte blendend und das Team zwang die Argentinier nach einer 0:3 Führung in eine frühe Auszeit. Danach war der Faden bei den Deutschen allerdings gerissen. Unkonzentriertheit, Abspielfehler und freie Schläge ins Aus häuften sich. Die Argentinier blieben am Ball und konnten dank ihres stark aufspielenden Zuspieler Maximililiano Cavanna rasch davon ziehen. Mit 20:25 entschieden sie den ersten Satz des Tages für sich.

Giani erkannte den Ernst der Situation und ließ im 4. Satz die geballte Erfahrung auf den Platz. Teamkapitän Lukas Kampa, Mittelblocker Marcus Böhme und Außenangreifer Christian Fromm, die sich in den ersten drei Sätzen größtenteils ausgeruht hatten, stabilisierten die Mannschaft wieder. Die Argentinier blieben jedoch bissig und giftig dran und schienen durch den Satzgewinn emotional im Aufwind. Ein spannender und hart umkämpfter Satz entwickelte sich, in dem sich kein Team absetzen konnte. Letztendlich waren es wieder die Topscorer des Spiels, die für die Entscheidung sorgten. Marcel Hirsch mit seinen 17 Punkten und Moritz Reichert mit 16 Punkten sorgten dafür, dass sich das deutsche Team in der Endphase absetzen und einen knappen aber hochverdienten 25:22 Satz- und Matchgewinn feiern konnte.

Mit diesem wichtigen Sieg erhält sich das deutsche Team die Chance auf eine Teilnahme am Endtunier der besten sechs Mannschaften im Juli in Lille. Der Hacken, um die eigenen Chancen zu erhöhen muss das Duell gegen Russland gewonnen werden. "Wir werden alles geben, um uns diese Chance zu erhalten", erklärte der sichtlich zufriedene Jan Zimmermann nach dem Spiel.

Dass die Russen rund um 2,18m-Riesen Dimitry Muserskiy eine gigantische Aufgabe sind ist unbestritten. Im zweiten Spiel des Tages fertigten sie die zwar tapfer kämpfenden aber zu jederzeit chancenlosen Japaner locker mit einem klaren 3:0 Sieg ab. Es benötigt also eine Riesenleistung, um gegen ein solches Team zu bestehen. Gut, dass man in der MHP-Arena ein bisschen Erfahrung damit hat.