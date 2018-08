Deutschlandtour führt durch die Region

× Erweitern Foto: Peter Kerkrath

Radsport-Fans aufgepasst! Die letzte Etappe der Deutschlandtour am Sonntag, den 24. August 2018, startet im südhessischen Lorsch mit dem Ziel Stuttgart. Dabei führt ihr Weg unter anderem auch durch den Landkreis Heilbronn.

Auf der 207 Kilometer langen Schlussetappe wird der Neckar erst in Neckargemünd und später in Besigheim überquert, ehe sie dann nach Marbach, Waiblingen und Stuttgart führt. Besonders die Stockheimer, Brackenheimer, Botenheimer, Bönnigheim, Besigheim und Mundelsheimer Radsport-Freunde kommen dabei auf ihre Kosten, wenn der Tross mit Fahrern aus der Welt-Elite den Weg zum Ziel in der Theodor Heuss Straße in Stuttgart sucht.

Das kurze Vergnügen, das Fahrerfeld vorbeiziehen zu sehen ist trotz der geringen Dauer ein interessantes Erlebnis für Fans und Hobbyradfahrer. Deshalb dürften viele Freunde des zweirädrigen Gefährtes am Streckenrand zu erwarten sein, schließlich handelt es sich bei der Deutschland Tour um das bedeutendste Straßen-Radrennen Deutschlands.