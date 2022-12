Die 10 besten Fitness-Übungen für einen tollen Body

Die Feiertage nahen - und mit ihnen die Suche nach einem geeigneten Neujahrsvorsatz. Viele Menschen nehmen sich vor, in den kommenden Monaten mehr Sport zu treiben. Gehörst du auch dazu? Dann stellen wir dir im Folgenden die zehn besten Fitness-Übungen mit und ohne Trainingsgeräte vor.

Übungen ohne Trainingsgeräte

1. Liegestütze

In der Liegestütz-Position platzierst du deine Hände etwas mehr als schulterbreit. Sie sollten einen rechten Winkel zu deinem Körper bilden. Spanne deinen Rumpf und das Gesäß an, sodass dein Körper eine gerade Linie ergibt. Nun senkst du den Körper ab, indem du die Ellbogen beugst. Die Oberarme und der Oberkörper sollten dabei einen 45-Grad-Winkel bilden. Kurz vor dem Boden drückst du dich wieder nach oben in die Ausgangsposition.

2. Sit-Ups

Um Sit-Ups zu machen, legst du dich auf den Rücken und winkelst Arme und Beine an. Mit den Fingerspitzen berührst du die Schläfen, die Fersen liegen komplett auf dem Boden auf. Spanne nun den Bauch an und führe deinen Oberkörper in Richtung deiner Knie nach oben. Die Füße müssen dabei stets auf dem Boden bleiben. Bewege dich anschließend zurück in die Ausgangsposition und wiederhole den Vorgang.

3. Plank

Der Plank ähnelt dem Liegestütz, unterscheidet sich von ihm jedoch dadurch, dass deine Unterarme hier auf dem Boden aufliegen. Sie sollten dabei parallel zu deinem Körper positioniert sein und eine gerade Linie mit ihm bilden. Nun spannst du die Bauchmuskeln an und hältst die Position, so lang du kannst. Wichtig: Achte darauf, deinen Körper nicht zu krümmen.

4. Burpees

Burpees kombinieren Liegestütze und Strecksprünge. Du beginnst die Übung im aufrechten Stand, aus dem du jedoch gleich in die Liegestütz-Position gehst. Dazu stützt du deine Hände auf dem Boden ab und springst mit den Füßen nach hinten. Führe dann einen Liegestütz durch und lege deine Brust kurz auf dem Boden ab.

Nun folgt der Hock-Strecksprung. Drücke dazu die Arme durch und hebe deinen Oberkörper an. Springe mit beiden Füßen ab und lande zunächst in der Hocke, die Füße möglichst nah an den Händen. Drücke dich ein weiteres Mal kraftvoll mit den Beinen ab, springe möglichst hoch in die Luft und strecke die Arme senkrecht über deinen Kopf, während du aufrecht im Stand landest.

5. Kniebeugen

Kniebeugen beginnen im aufrechten Stand, die Füße etwa schulterbreit voneinander entfernt. Strecke die Arme nach vorn aus und beuge nun Hüfte und Knie, bis der Winkel zwischen Oberschenkeln und Waden bei etwas weniger als 90 Grad liegt. Nun drückst du dich zurück in die Ausgangsposition. Achte darauf, deinen Kopf und deinen Rücken während der gesamten Übung gerade zu halten.

6. Rückentrainer

Mit einem Rückentrainer kann man ideal die Rückenmuskulatur stärken und aufbauen. Beuge dich aus der Waagerechtenhaltung mit der Brust nach vorne mit einem Gewicht deiner Wahl, nach unten und komm langsam wieder hoch. Wiederhole diese Übungen in einem langsamen Tempo. Wichtig: Nutze hier ausschließlich deine Rückenmuskulatur.

7. Schulterpresse

Stelle den Sitz der Schulterpresse zunächst so ein, dass du die Griffe auf Höhe deiner Schultern fassen kannst. Nun ziehst du die Schultern zurück und streckst die Arme, ohne sie vollständig durchzudrücken. Es sollte sich dabei um eine kraftvolle, dynamische Bewegung handeln, nicht um einen schnellen Ruck.

8. Rudergerät

Beim Rudern ist vor allem der aufrechte Sitz wichtig. Aus deiner Hüfte, den Knien und den Füßen sollte sich eine gerade Linie ergeben. Die Füße stehen in den dafür vorgesehenen Schlaufen, die Handgriffe fasst du von oben. Bewege nun die Arme nach vorn und winkle dann erst die Beine an, damit sich die beiden Vorwärtsbewegungen nicht behindern. Wichtig: Der Großteil der Kraft sollte aus den Beinen und dem Rumpf kommen, nicht aus den Armen.

9. Latzug

Setze dich mit dem Gesicht zum Latzug auf den Sitz. Stemme die Füße fest auf den Boden und mache ein leichtes Hohlkreuz, um deinen Rücken zu schützen. Greife nun nach den Lasthebeln, ziehe sie in Richtung deiner Brust nach unten und lasse sie langsam wieder nach oben.

10. Beinpresse

Lasse den Schlitten der Beinpresse möglichst nah zur Trittfläche herab und platziere die Füße mittig. Nun streckst du deine Beine langsam, wobei die Fersen stets vollen Kontakt zur Trittfläche behalten sollten. Die Knie dürfen nicht vollständig durchgedrückt werden.

11. Kettlebell-Swing

Stelle dich für den Kettlebell Swing aufrecht hin, die Beine etwas mehr als schulterbreit auseinander. Die Kettlebell hältst du in beiden Händen, die Arme hängen gestreckt vor dem Körper. Beuge nun deine Knie und die Hüfte und lehne den Oberkörper gleichzeitig gerade nach vorn. Die Kettlebell lässt du dabei zwischen deinen Beinen hängen.

Strecke deine Knie und die Hüfte wieder. Die Arme bleiben gestreckt, die Kettlebell sollte kraftvoll nach vorne und nach oben schwingen. Nimm diesen Schwung auf, indem du die Knie erneut beugst und die Kettlebell zwischen den Beinen durchschwingen lässt. Diese Bewegungen wiederholst du dynamisch.