Die Bundesliga geht los!

Spitzensport in der ersten Liga direkt vor der Haustür: Die HAKRO Merlins Crailsheim starten in etwas mehr als einem Monat in ihre dritte Saison in der easyCredit BBL. Ab sofort können Einzeltickets für die Heimspiele in der Arena Hohenlohe in Ilshofen erworben werden.

Bald gilt wieder: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel! Nicht nur in der Fußball-Bundesliga, die ausgerechnet nun wieder startet, wenn das Wetter schmuddeliger wird und nicht mehr wirklich zum Aufenthalt im Freien einlädt.

Ein rasantes und immer heißes Bundesliga-Live-Erlebnis gibt es von derlei Einflüssen unbeeindruckt und noch dazu mitten im Herzen der Region Hohenlohe: Die HAKRO Merlins Crailsheim greifen nach dem erneuten Aufstieg in die easyCredit Basketball Bundesliga wieder an, um das große Ziel Klassenerhalt in Deutschlands höchster Spielklasse zu erreichen. Im Haifischbecken der ganz Großen der Basketballzunft ist aber jedes Spiel ein Endspiel.

Für die ersten Endspiele der HAKRO Merlins Crailsheim gibt es ab sofort Einzeltickets im Vorverkauf. Im Online-Ticketshop bei Reservix sowie an den Vorverkaufsstellen beim TC Buckenmaier / Der Stall, dem Hohenloher Tagblatt und Haller Tagblatt sind Tickets für die Heimspiele der HAKRO Merlins in der Arena Hohenlohe verfügbar.

Schon richtig heiß? Dann ist der early Bird „3 für 2“ genau das richtige, mit den Tickets für die ersten drei Partien gegen Giessen, Jena und Vechta zum Preis von zwei Tickets.

Oder hat die ganze Familie das HAKRO Merlins-Fieber gepackt? Mit dem Familienticket sind alle dabei!

Infos, Preise und Buchung unter www.hakro-merlins.com/tickets.

Weihnachtsspiel nicht wie gewohnt – weitere Infos folgen

Der Blick in den Spielplan der easyCredit BBL zeigt, dass in dieser Saison ein besonderer Heimspiel-Termin für die HAKRO Merlins fehlt: Das Wochenende vor Weihnachten, an dem üblicherweise der Sieg beim Weihnachtsspiel fest eingebucht ist, hält für die Zauberer in dieser Saison keinen Heimspieltermin bereit. Grund hierfür ist der neue Pokalmodus, dessen Viertelfinal-Partien an diesem besagten Wochenende stattfinden.