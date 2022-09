Die faszinierenden Fakten hinter den Kulissen von World Wrestling Entertainment (WWE)

Haben Sie sich schon einmal gefragt, was es mit der WWE (Abkürzung für World Wrestling Entertainment) auf sich hat? Was hat es mit unglaublich großen und muskulösen Männern und Frauen auf sich, die vor einem Publikum auftreten und kämpfen? Ist es echt oder ist es gefälscht? Wer sind diese Fans, die diesen Sport so leidenschaftlich verfolgen? Ist es tatsächlich ein Sport oder ist es Unterhaltung? Wenn es inszeniert ist, warum können Spieler dann Wetten auf die Ergebnisse platzieren? In einer Online Spielothek findet man hin und wieder Automatenspiele mit Wrestling Themen und es gibt sogar Filme und Literatur zu dieser Sportart. Lesen Sie weiter, um mehr über die faszinierenden Fakten rund um die Welt der WWE zu erfahren!

Die Multimillionen-Dollar-Frage - ist es echt?

Das erste, was Sie über die WWE wissen sollten, ist, dass sie - ob echt oder inszeniert - ein riesiges Geschäft ist. Der Hauptsitz befindet sich zwar in Connecticut in den USA, aber es gibt auch Büros in Los Angeles, New York, Mumbai, Shanghai, Mexiko-Stadt, Dubai, Singapur und München! Jede Veranstaltung ist mit einem gewissen Maß an Planung verbunden. Dies wurde 1989 anerkannt, um Steuern von Sportkommissionen zu vermeiden. Aber es gibt immer ein gewisses Risiko und die Möglichkeit, dass etwas Unerwartetes passiert, wenn ein Stunt oder eine Bewegung schief geht.

Natürlich müssen die Wrestler selbst extrem fit und stark sein, um das zu tun, was sie tun.

Warum können Sie auf die WWE wetten, wenn der Ausgang geplant ist?

Die WWE-Matches sind geplant und werden sogar im Voraus geprobt. Vor allem, wenn es um neue oder schwierige Bewegungen geht, muss geübt werden, um sicherzustellen, dass sich niemand während des Kampfes verletzt. Abgesehen davon scheinen einige Wrestler eine Menge Vorbereitung und Planung zu bevorzugen, während andere lieber etwas mehr improvisieren. Es kommt auf ihre Persönlichkeit an und darauf, was im Ring gut aussieht. Da die Storyline der WWE lange im Voraus geplant und ausgearbeitet wird, weiß man in der Regel sehr genau, warum jemand gewinnen und jemand anderes verlieren muss. In der Hitze des Gefechts können sich die Wrestler jedoch hinreißen lassen, und die Dinge können unvorhersehbar werden!

Das ist jedoch nicht der Grund dafür, dass Wetten auf WWE-Kämpfe erlaubt sind. Der Grund dafür ist, dass nur sehr wenige Menschen das Ergebnis kennen und dass die Ergebnisse streng geheim gehalten werden. Wenn die Ergebnisse durchsickern würden, wäre das Match für die Fans nicht mehr so spannend und die WWE würde schnell an Popularität verlieren. Jeder, der an der Planung beteiligt ist, hat also ein ureigenes Interesse daran, dass das Geheimnis streng gehütet wird! Und das bedeutet, dass bestimmte Online Casinos Wetten auf den Ausgang der WWE-Ereignisse erlauben....

Die Familie hinter der Aktion

Die WWE beschäftigt derzeit mehr als 20 Autoren, die aus verschiedenen Branchen und mit unterschiedlichen Hintergründen kommen. Sie müssen die Dinge interessant und aufregend halten und gleichzeitig auf das Publikum und seine Reaktionen achten. Bei jeder Veranstaltung gibt es viel zu tun, und die Kontrolle liegt letztlich bei der Familie, die von Anfang an hinter der WWE stand - den McMahons. Es ist eine Generationengeschichte, die sich über Jahrzehnte entwickelt hat, denn jede Generation hat die letzte abgelöst. Stephanie McMahon ist bereits die vierte Generation von Wrestling-Promoterinnen in der McMahon-Familie und ist selbst eine ehemalige Profi-Wrestlerin.

Sie arbeitet nicht nur in der Branche, sondern ist im Laufe der Jahre auch im Ring und in verschiedenen Storylines aufgetreten. Ihr Vater ist Vince McMahon und er hat immer noch das letzte Wort, wenn es darum geht, wie eine Storyline abläuft - und vor allem, wer gewinnen wird!