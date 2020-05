Die Fußball-Bundesliga – der Ball rollt wieder

Endlich ist das passiert, worauf alle Fußballfreunde der Nation schon lange warten: Die Bundesliga darf ihre Saison fortsetzen, das runde Leder rollt wieder! Mitte März erfolgte der kräftige Tritt auf die Bremse, danach kam der absolute Stillstand – und jetzt läuft die Fußball-Lokomotive ganz langsam wieder an. Die ersten Duelle fanden bereits statt, vor leeren Rängen zwar, aber unverkennbar echt und voller Spannung. Die Dortmunder putzten die Schalker vom Platz und Hertha BSC triumphierte über Hoffenheim. Leipzig und Freiburg rangen sich zu einem Unentschieden durch, während die Fans an den Mattscheiben klebten und den Neustart innig genossen.

Geisterspiele sind nur die erste Anlaufphase

Fast war es am Samstag und Sonntag egal, wer gewinnt, Hauptsache, das Leben ist wieder zurück auf dem grünen Rasen. Die Geisterspiele wirkten zwar ein bisschen wie Texas Hold'em ohne Echtgeld, aber darüber konnten die meisten Fußballfreunde gut hinwegsehen. Irgendwann wird es auch wieder ein frenetisch jubelndes und singendes Publikum geben, wir befinden uns schließlich gerade erst in der Anlaufphase. Dieser Sport lebt nun einmal von seinen Fans und die halten ihm auch über längere Durststrecken treu die Stange.

Deutschland und Fußball: eine innige Liebe

Mehr als acht Prozent der deutschen Bevölkerung sind Mitglied in einem Fußballverein, und von diesen Clubs gibt es hierzulande derzeit über 27.000. Wenn alle Welt auch über Bayern München, Schalke und Borussia redet, sind viele Fußballherzen doch nebenbei den kleinen regionalen Vereinen zugeneigt, die teilweise beachtliche Leistungen vollbringen. Die 1. Bundesliga existiert ohnehin erst seit 1963, die zweite Bundesliga wurde elf Jahre später gegründet. Das deutsche Sommermärchen im Jahr 2006 gilt darüber hinaus als absoluter Meilenstein unserer Sportgeschichte, damals richtete Deutschland die 18. Fußballweltmeisterschaft aus – mit gewaltigem Erfolg und irre guter Laune. Zum Rudelgucken und Feiern fanden sich Tausende Menschen auf den Straßen zusammen, überall wehten schwarz-rot-goldene Fahnen. Dieser Sommer war wie ein Rausch aus Hupkonzerten, Umarmungen und purer Fußballfreude. Kein Vergleich zu dem, was wir jetzt erleben, aber durchaus eine Zielmarke, auf die wir nun wieder zusteuern können. Ganz allmählich.

Neustart: nicht nur wichtig für Fans und Spieler

Der Neustart versetzt nicht nur Spieler und Fans in Aufregung, sondern auch die vielen Menschen, die wirtschaftlich von der Bundesliga abhängig sind. Wenn die Fußballkohorten am Wochenende so richtig loslegen, dann fließen nämlich auch die Geldströme und das nicht zu knapp: Bars, Fast-Food-Restaurants und nicht zuletzt die Caterer im Stadion verdienen ihren Lebensunterhalt mit dem Fußball-Hype. Ganz zu schweigen von den Herstellern und Verkäufern der Fan-Artikel, deren Kasse vor allem dann klingelt, wenn ganz große Turniere anstehen. Wenn keine Spiele stattfinden, dann lässt die Nachfrage stark nach und die Einnahmen flachen ab. Es ist wie beim Online Poker: wo kein Einsatz, da kein Gewinn. Ohne Fußball liegen ganze Wirtschaftszweige brach. Der Neustart setzt den Geldkreislauf mit in Gang, sobald das Publikum wieder ins Stadion strömen darf.

Man wird doch noch träumen dürfen …

Wie könnte so ein Tag aussehen, wenn alles wieder beim Alten ist? An dieser Stelle ist Träumen angesagt. In Aussicht steht ein echter Männertag, der bereits bei einem zünftigen Frühstück beginnt. Im Süden Deutschlands wäre sicher eine Weißwurst fällig, heruntergespült mit einem kühlen Blonden. In anderen Regionen bleibt das Bierchen bestehen, aber die Beilage ändert sich. Wichtig ist auch, genau zu planen, was der Rest des Tages nach dem Stadion-Besuch bereithalten soll. Wie wäre es mit einem Besuch im SI-Zentrum, eine der bekanntesten Freizeiteinrichtungen in Stuttgart? Das Erlebniscenter enthält neben einem Musical-Theater, einem Kino, einer Saunaanlage und einer guten Anzahl von Gastronomien auch ein Casino bereit. Das große Spiel mit Poker, Blackjack und Roulette findet getrennt von den zahlreichen Spielautomaten statt. Es ist allerdings empfehlenswert, sich vorher den gängigen Ablauf des Spiels zu verinnerlichen, um dann vor Ort direkt bei den regelmäßig stattfindenden Pokerturnieren durchzustarten. Neben hochwertiger Kleidung gehört hier ein gepflegtes Erscheinungsbild absolut dazu, um an einem der eleganten Pokertische Platz zu nehmen. Ein Blick in den aktuellen Event-Kalender lohnt sich auf jeden Fall, um den perfekten Fußball-Tag mit einem Casinobesuch zu verbinden.

Party, Poker und kühle Drinks auf der Reeperbahn

Jorge Franganillo / Flickr.com Die Reeperbahn kann auch richtig gemütlich sein.

Wer sich nicht im Ländle, sondern in Deutschlands hohem Norden befindet, der begibt sich stattdessen auf die Hamburger Reeperbahn. Tagsüber geht es auf der sündigen Meile noch recht gemächlich zu, dann besteht die Möglichkeit, sich ganz gemütlich in ein Café zu setzen und eine ruhige Kugel zu schieben. Abends strömen dann die Menschenmassen herbei und der ganz große Zauber beginnt. Vielleicht zieht es die fröhliche Fußballtruppe in das berühmte Lokal "Zur Ritze", die zu den ältesten Locations von St. Pauli gehört. In den 70ern hat der inzwischen verstorbene Wirt Hanne Kleine einen Boxring in das Lokal einbauen lassen, weil er den Boxsport so sehr liebte. Noch heute erwartet die Gäste eine ungewöhnliche, recht nostalgische Atmosphäre, die sich von der modernen Reeperbahn spürbar abhebt. Natürlich gibt es auch auf der sündigen Meile eine Spielbank, anders war es auch nicht zu erwarten. Omaha hi-lo und Texas Hold'em gehören hier zum guten Ton, und zwar live am Tisch und nicht in Form von Online Poker. Letzteres wäre aber eine gute Übungsmöglichkeit für zu Hause, um für das Live-Event so richtig fit zu werden.

Ausgehmeile in Berlin: Hackescher Markt

Findet das Fußballspiel in Berlin statt, dann bietet es sich geradezu an, hinterher über den Hackeschen Markt zu streunen, um die dortigen Lokalitäten zu erkunden. Dieser Bereich im Ortsteil Mitte ist weithin bekannt für seine Bars, Clubs und Restaurant, die zu den beliebtesten Treffpunkten der Hauptstadt gehören. Das gilt sowohl tagsüber als auch für den Abend und die Nacht. Auf dieser speziellen Meile ist eigentlich immer irgendetwas los. Am Tag erscheint das Ambiente fast schon mediterran, und bei gutem Wetter bieten sich zahlreiche Sitzplätze an der frischen Luft. Sogar wenn es etwas frischer wird, bleibt die Gemütlichkeit erhalten, weil die Wirte mit Decken und Heizstrahlern für Wärme sorgen. Komfortabel ist dieser Ort allemal und man wird auch kulinarisch bestens versorgt. Wenn der Tag zuneige geht, beginnt die Metamorphose: Einige Gaststätten verwandeln sich dann in glamouröse Nachtclubs und lassen es so richtig krachen. Es lohnt sich, dann noch vor Ort und nicht schon wieder im Hotel zu sein! Sogar, wenn der Tag wirklich lang war, gibt es sicher noch ein paar Energiereserven zusammenzukratzen – und wenn die Party erst so richtig in Fahrt kommt, ist das Morgengrauen schon gar nicht mehr so weit.

Das gemeinsame Katerfrühstück als würdiger Abschluss

S. Hermann & F. Richter / Pixabay.com Ein Katerfrühstück kann »Mann« so oder so zelebrieren.

Die nächtliche Party- und Kneipentour gemeinsam mit den Fußballkumpels ist auch in kleineren Städten nicht zu vermeiden. Der Restart lässt sich im Grunde überall zelebrieren, sogar im örtlichen Dorf-Pub. Es kommt eben ganz darauf an, was man daraus macht! Den würdigen Abschluss bildet das Katerfrühstück am nächsten Morgen, das durchaus auch gegen Mittag oder sogar erst am Nachmittag stattfinden darf. Rollmops soll in diesem besonderen Fall besonders gut gegen Kopfschmerzen helfen, aber die Hartgesottenen verzichten darauf und genehmigen sich stattdessen lieber noch ein letztes frisches, klares Bierchen. Jetzt wird es auch Zeit, gemeinsam die Erinnerungen der vergangenen Stunden noch einmal aufleben zu lassen und ein Fazit zu ziehen. Wer war der beste Kicker im Spiel? Welcher Spieler hat sich so richtig blamiert? Und wie wird es in der Bundesliga wohl weitergehen? Es gilt natürlich auch, die große Party zu analysieren, die Flirts, die Highlights und die Peinlichkeiten. Eine gute Portion Humor darf an dieser Stelle keinesfalls fehlen, es geht schließlich darum, noch einmal eine richtig gute Zeit zu haben.

Träume sind längst nicht immer Schäume

Macht das nicht Lust auf mehr? Live im Fußballstadion sitzen, das eigene Team anfeuern, sich mit den Sitznachbarn in den Armen liegen: All das kehrt eines Tages zu uns zurück – die Wiederaufnahme des Spielbetriebs haben wir immerhin schon hinter uns. Der Zug um die Häuser, das Feiern und Tanzen, die ausschweifende After-Soccer-Party warten noch auf ihre Wiederbelebung, aber wenn diese einmal startet, dann wird sie grandios. Zahlreiche Fußballfans rund um den Erdball sitzen schon wieder in den Startlöchern und warten nur darauf, dass sie loslegen dürfen. Spätestens jetzt, in dieser schwierigen Zeit, wird ihnen allen klar, dass Fußball viel mehr ist als nur ein Sport. Es handelt sich um ein prickelndes Lebensgefühl, das sich immer wieder aufs Neue ausleben lässt. Und der Fußball bietet mehr als genügend Anlass, sich so richtig zu vergnügen, gemeinsam mit den besten Kumpels der Welt!