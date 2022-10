Die größten Anfängerfehler beim Fitnesstraining

9,2 Millionen Deutsche trainieren in Fitnessstudios mit dem Ziel, ihre körperliche Leistungsfähigkeit und Gesundheit zu verbessern. Bei diesem Vorhaben können gerade Trainingsanfänger Fehler begehen. Das kann bereits damit beginnen, dass ein Trainingsgerät falsch bedient wird und die trainierende Person feststeckt, so wie neulich in Amerika geschehen. Dieser Beitrag soll Ihnen dabei helfen, die größten Anfängerfehler zu vermeiden.

Zu viel Belastung in den ersten Trainingsmonaten

Die Motivation ist groß, der Wille größer - der Körper überfordert. Wer mit dem Fitnesstraining beginnt, hat oftmals große Ziele und möchte diese so schnell wie möglich erreichen. Das Problem dabei ist, dass es viele mit dem Training übertreiben und zu häufig sowie zu lange pro Trainingseinheit trainieren.

Die Konsequenz: Der Körper wird progressiv überlastet und kann sich nicht regenerieren. Trainingsanfänger, die sich mehr als drei Mal die Woche ins Fitnessstudio schleppen und dann für zwei Stunden aufs Gaspedal drücken, werden nicht nur ihre Verletzungswahrscheinlichkeit steigern, sondern sie erreichen auch ihre Trainingsziele nicht. Der weltweit bekannte Trainer und Fitnessbuchautor Mark Lauren beschrieb dies bei einem Interview mit FITBOOK wie folgt: "Es ist meiner Meinung nach der größte Fehler der Fitnessindustrie, zu früh zu viel zu machen!"

Bedenken Sie deshalb: Ein Muskel wächst nur in der Regenerationszeit - der Körper passt sich nur an das Training an, wenn er ausreichend trainingsfreie Zeit dafür erhält. Ein bis drei Mal Training pro Woche für je 30 bis 60 Minuten sind ausreichend und bringen Ihnen langfristig Trainingserfolge.

Kein Aufwärmen und falsche Ausführung

Beim Training wirken Kräfte auf Ihren Körper, die er im Alltag selten erlebt. Deshalb sollten Sie Ihre Gelenke, Sehnen, Muskeln und Bänder entsprechend darauf vorbereiten. Dies gelingt, in dem Sie die entsprechenden Regionen zuerst mit leichten Widerständen belasten und dann die Belastung langsam erhöhen. Hier ist es ähnlich wie beim Intervalltraining: Sie fangen nicht direkt mit einem Sprint an, sondern wechseln von anfänglichem Gehen in einen lockeren Trab, beginnen zu joggen und sprinten dann los.

Die Übungsausführung ist ebenso wichtig wie das Aufwärmen. Eine mangelhafte Ausführung belastet Ihren Körper an den falschen Stellen und kann zu Abnutzungen und Verletzungen führen. Ein erfahrener Trainer kann Ihnen bei der richtigen Ausführung helfen und Trainingsmaschinen individuell auf Sie einstellen.

Selbst bei der richtigen Ausführung können ungewünschte Belastungen entstehen. Das richtige Trainingszubehör kann hier Abhilfe schaffen. Die Trainingshandschuhe inkl. Trainingsbandage von Gorilla Sports verhindern, dass Ihnen die Hanteln aus den Händen rutschen und schützen Ihre Haut vor Abrieb sowie Ihre Gelenke vom Abknicken.

Zu niedrige oder zu hohe Trainingsintensität

Ist das Gewicht zu leicht, werden im Muskel keine Anpassungsprozesse ausgelöst. Ist das Gewicht hingegen zu hoch, steigt die Verletzungsgefahr. Die richtige Trainingsintensität ist von großer Bedeutung. Beim Beginn Ihrer Trainingskarriere sollten Sie ein Gewicht wählen, mit dem Sie acht bis zwölf Wiederholungen durchführen können. Wenn Sie in diesem Wiederholungsbereich Ihren Muskel zum Zittern bringen, bis Sie keine saubere Wiederholung mehr ausführen können, haben Sie alles richtig gemacht. Im weiteren Verlauf kann und sollte das Training natürlich angepasst werden, je nachdem, welche Fortschritte Sie erzielen und welche Zielsetzung Sie verfolgen.