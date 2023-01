Die Höhepunkte von Katar 2022: 5 besondere Momente, die man nicht vergisst

Emotionen, Gänsehautmomente und viel Spannung: Die WM 2022 in Katar lieferte alles, was man sich von einem solchen sportlichen Großereignis erhoffen konnte. Passend dazu stellte sich das große Finale zwischen Argentinien und Frankreich als eines der besten Endspiele aller Zeiten dar. Abseits der Ungewissheit und Proteste gegen das Austragungsland lieferten die weltweit besten Nationalmannschaften auf dem Rasen ein echtes Spektakel ab.

Eine Weltmeisterschaft lebt von großen Emotionen und unvergesslichen Spielen. Mit den fünf unvergesslichsten Momenten der diesjährigen WM soll von dem großartigen Turnier gebührend Abschied genommen werden.

Die unvergesslichen Momente der WM 2022

Bereits vor der Weltmeisterschaft kündigte der FIFA-Präsident Gianni Infantino an, dass die anstehende WM „die beste Weltmeisterschaft aller Zeiten“ werde. Betrachtet man ausschließlich die Geschehnisse auf dem Feld könnte Infantino in der Nachbetrachtung sogar recht gehabt haben. Der Blick auf die unvergesslichsten fünf Momente dieses Turniers verrät viel über die Großartigkeit der WM 2022.

Die Überraschung der WM: Saudi-Arabien schlägt Argentinien

Bereits am dritten Tag des Turniers gab es im Lusail Iconic Stadium wohl die größte Überraschung der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Die Nationalmannschaft von Saudi-Arabien schlug nach einem heroischen Kampf den späteren Weltmeister Argentinien. Allein dieses eine Spiel kann mit zahlreichen Geschichten aufwarten. Früh traf der wohl beste Fußballer aller Zeiten, Lionel Messi, per Elfmeter für Argentinien zum 1:0.

Spätestens hier glaubte keiner der Experten an das noch folgende Wunder. Auch im Anschluss dominierte die argentinische Nationalmannschaft zunächst gleichermaßen nach Belieben. Mit über 70 Prozent Ballbesitz und unglaublichen drei Toren, die aufgrund von Abseits am Ende nicht zählten, spielten die Argentinier die saudische Mannschaft von Nationaltrainer Hervé Renard an die Wand.

Doch die Nationalmannschaft aus Saudi-Arabien benötigte nur fünf Minuten, um sich durch zwei Tore in spektakulärer Weise in Führung zu bringen. Stürmer Saleh Al-Shehri und Flügelspieler Salem Al-Dawsari wurden in diesen Minuten zu Ikonen der gesamten arabischen Welt. Am Ende konnten die Spieler aus Saudi-Arabien die Führung mit Leidenschaft und Kampfgeist über die Zeit bringen. Selbst die FIFA nahm die Besonderheit des Spiels zur Kenntnis und fügte es zur offiziellen Liste der größten Überraschungen einer FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft hinzu. Ein Auftakt nach Maß für diese besondere WM.

Verzicht auf die Hymne: die iranischen Spieler im Protest

Zeitgleich zur WM 2022 im arabischen Wüstenstaat Katar sorgen die Proteste im Iran für traurige Schlagzeilen. Im Iran kämpfen vorrangig die Frauen gegen die autoritäre Regierung der Islamischen Republik am Persischen Golf. Immer wieder kommt es zu willkürlichen Verhaftungen und teilweise sogar ausgeführten Todesstrafen durch die sogenannte Sittenpolizei der iranischen Regierung.

Eine außergewöhnlich schwere Situation, auch für die Nationalmannschaft des Irans. Mit einer mutigen Geste zeigten die Spieler im ersten Spiel des Turniers gegen England ihre Solidarität für die landesweiten Proteste, die nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini im Gewahrsam der iranischen Sittenpolizei begonnen hatten. Das Schweigen der iranischen Fußballer verstärkte den Druck auf die autoritäre Regierung und zog die internationale Aufmerksamkeit auf die Missstände in ihrem Heimatland. Eine gelungene, mutige und unvergessliche Geste.

Der Kopfball von Cristiano Ronaldo, der gar keiner war!

Steht Cristiano Ronaldo auf dem Feld, stellt der Portugiese in der Regel den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit dar. Kein Wunder, denn der mittlerweile 37-Jährige gilt als einer der weltweit reichsten Sportler auf den Top-Listen und ist Rekordhalter mit den meisten internationalen Toren. Traf Ronaldo im ersten Spiel noch per Elfmeter, zog der mehrmalige Weltfußballer im zweiten Gruppenspiel mal wieder die Aufmerksamkeit auf sich.

In der 54. Minute schlug Teamkamerad Bruno Fernandes eine Flanke, die am Ende im Tor landete. Zwischenzeitlich sah es so aus, als habe Ronaldo die Flanke per Kopf ins Tor geköpft. Auch Ronaldo selbst jubelte und ließ sich feiern. Doch auf der offiziellen Anzeigetafel wurde das Tor Flankengeber Fernandes zugewiesen. Ronaldo zeigte sich daraufhin sichtlich irritiert. Nach Spielende herrschte weiterhin große Unklarheit.

Weder der portugiesische Nationaltrainer Fernando Santos noch der offizielle Torschütze Bruno Fernandes konnten abschließend aufklären, ob Ronaldo den Ball noch berührte. Mehreren Medienberichten zufolge sollen die Portugiesen im Anschluss sogar dazu bereit gewesen sein, der FIFA stichhaltige Beweise vorzulegen, um Ronaldo als Torschützen eintragen zu lassen. Sowohl Adidas als offizieller Ballhersteller des Turniers als auch die FIFA bekräftigen, dass es keinen Kontakt von Ronaldo gegeben habe. Eine unglaubliche Geschichte um Superstar Cristiano Ronaldo.

Premiere einer weiblichen Schiedsrichterin bei einer Fußball-WM der Männer

In einem Land mit bekanntermaßen restriktiven Frauenrechten sorgte der erste Einsatz von weiblichen Offiziellen bei einer Fußball-Weltmeisterschaft der Männer für großes Aufsehen. Insgesamt sechs Frauen, darunter auch Kathryn Nesbitt aus den USA, sorgten auf und neben dem Feld erfolgreich für die Einhaltung aller Regeln. Unter anderem das letzte Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft wurde von einem rein weiblichen Schiedsrichtergespann geleitet.

Insbesondere mit Blick auf die Frauenrechtslage im Austragungsland Katar ein mutiger und wichtiger Schritt für die Zukunft. Für die internationale Fußballwelt natürlich ein unvergesslicher Moment der vergangenen WM 2022.

Das beste Finale aller Zeiten

Den krönenden Abschluss dieser Weltmeisterschaft bildete das spektakuläre Finalspiel zwischen Argentinien und Frankreich. Es war das Duell zwischen den beiden Superstars und Teamkameraden von Paris St. Germain: Lionel Messi gegen Kylian Mbappé. Hier wurde Geschichte geschrieben. Vor der Partie war bereits klar, dass ein Fußballmärchen wahr werden würde. Entweder würde sich der wohl beste Fußballer aller Zeiten am Ende seiner Karriere mit dem WM-Titel krönen oder die französische Nationalmannschaft könnte seit langer Zeit mal wieder einen WM-Titel verteidigen. Die Partie versprach großen Fußball und lieferte ab. Durch eine souveräne Halbzeitführung schien die Partie früh zugunsten der Argentinier entschieden.

Durch zwei Tore von Flügelstürmer Mbappé retteten sich die Franzosen allerdings doch noch in die Verlängerung. Nach einer weiteren Führung Argentiniens durch Messi schlug Mbappé per Elfmeter ein weiteres Mal zurück. Im Elfmeterschießen sicherten sich Messi und Co. dann den dritten WM-Titel der argentinischen Geschichte. Ein würdiger Abschluss für die großartige WM 2022 in Katar.