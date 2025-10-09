Die Kunsteisbahn der SWLB startet in die Wintersaison

Es ist wieder so weit: am Freitag, 10. Oktober 2025, startet die Kunsteisbahn der SWLB in die 47. Wintersaison. Einlass für Eislauffreundinnen und -freunde ist ab 15:30 Uhr. Die erste Laufzeit startet um 16 Uhr bis 18 Uhr. In der anschließenden einstündigen Pause wird die Eisfläche für die Eröffnungsdisco aufbereitet. Diese beginnt ab 19:00 Uhr und endet um 22:00 Uhr.

Saisonauftakt mit Extras

Zum Saisonauftakt verwandelt sich die Eisfläche ab 19:00 Uhr in eine Disco. DJs von iceparty.tv legen bis 22:00 Uhr auf und sorgen für Partystimmung. Für Spaß abseits der Eisfläche sorgt außerdem die SWLB-Fotobox, die Erinnerungsfotos zum Mitnehmen bietet.

Am Samstag, den 11. Oktober ist die Kunsteisbahn von 9:00 Uhr bis 21:30 Uhr geöffnet. Auf dem Programm stehen eine Kinderdisco von 14:00 bis 15:30 Uhr sowie eine 80/90er Party ab 20:00 Uhr bis zur Schließung. Aber nicht nur am Eröffnungswochenende dürfen sich Eislaufbegeisterte auf Angebote freuen.

Freitagabend ist Discoabend ab 19:00 Uhr und voraussichtlich jeden ersten Samstag im Monat findet eine Kinderdisco statt, gefolgt von einer 80/90 Party am Abend.

Tickets und Kurse

Der Saisonkartenverkauf startet am 10.10.2025 vor Ort. E-Tickets sind ab Ende dieser Woche online erhältlich. Noch am Anfang dieser Saison wird für Dauer- und Saison-, Geldwertkarten-Besitzer ein schnellerer Zutritt zur Eislaufhalle möglich sein, dank der Installation eines Drehkreuzes.

Die Termine für Schlittschuhkurse und Buchungsmöglichkeiten für Schlussklassenläufe sowie Vermietungen für private Events und Firmenveranstaltungen im Rahmen des Eisstockschießens gehen ab dem 11. Oktober online.

Und da Eislaufen den Appetit anregt, ist das Bistro wieder mittwochs und freitags von 16 bis 21:30 Uhr, samstags von 10 bis 21:30 Uhr sowie sonn- und feiertags von 10 bis 19:30 Uhr geöffnet.

Neuerungen in der 47. Eislauf-Saison

Aktuell bis Ende Oktober werden die Sanitäranlagen renoviert. Neben den Toiletten im Bistro stehen zusätzlich mobile Toiletten bereit. Ebenfalls im Aufbau befindet sich ein neues Drehkreuzsystem, das künftig Dauer- und Saisonkartenbesitzende sowie Inhabern von Geldwertkarten einen schnelleren Einlass ermöglicht. Außerdem wurden für die neue Saison zusätzliche Lernhilfen für Eislauf-Anfängerinnen und -Anfänger angeschafft.

Alle Infos auf einen Blick

Alle Infos zu Anfahrt, Öffnungszeiten, Veranstaltungen und weiteren Angeboten findet man unter www.swlb.de/kunsteisbahn

Rückblick auf die Sommersaison

Im Sommer verwandelte sich die Kunsteisbahn wieder in den beliebten Ninja Parcours. Rund 27.500 Gäste besuchten die umgebaute Eislaufhalle. Durch die Einführung von zwei Zeitslots an Wochenenden und Feiertagen, konnte ein angenehmes Besuchserlebnis ohne Überfüllung gewährleistet werden.

„Wir freuen uns, mit unserer Kunsteisbahn wieder in die kalte Jahreszeit zu starten. Sie ist ein fester Bestandteil des Ludwigsburger Freizeitangebots und sorgt jedes Jahr für Bewegung, Begegnung und jede Menge Spaß auf dem Eis“, sagt Waldemar Fehr, Abteilungsleiter Kunsteisbahn bei der SWLB.