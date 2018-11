Die Rückkehr der Fröhlichkeit

× Erweitern MHP Riesen Patrick Coach John Patrick

Im Herbst hatten sich über der MHP Arena in Ludwigsburg scheinbar einige dunkle Gewitterwolken eingenistet. Ein Donnerwetter schien sich angesichts der zehn Spiele andauernden Niederlagenserie des Basketball-Bundesligisten zusammenzubrauen. Dass ausgerechnet im eisigen und verschneiten Russland mit dem Sieg gegen den Championsleague-Tabellenführer BC Nizhny Novgorod endgültig die sportliche (Sonnen-) Wende gelang, lässt in Ludwigsburg sprichwörtlich auf einen guten Winter hoffen.

Dabei hatte das Team von Headcoach John Patrick in Russland nicht nur mit einem verletzungsbedingt angeschlagenen Kader zu kämpfen, sondern mit zahlreichen weiteren Unzulänglichkeiten des Lebens: »Was ein harter Kampf! Wir hatten bereits auf der Anreise zahlreiche Probleme. Haben beim Umsteigen in Moskau einige Taschen verloren und zahlreiche Verletzung im Team. Ich bin stolz auf die Jungs!« Der erste große Stein war John Patrick schon zuvor mit dem »Statement«-Sieg gegen Ulm vom Herzen gefallen.

Die Barockstädter gewannen das Schwaben-Derby bei ratiopharm Ulm 91:82 – und sorgten damit für Partystimmung im Gästeblock. »Es war ein sehr emotionales Spiel für uns. Wir waren einen ganzen Monat ohne einen Sieg. Ulm liegt dann zum Beginn des Spiels 10:5 in Front. Dann spielen wir jedoch 27 Minuten guten Basketball. Dennoch kassieren wir zum Beginn des vierten Viertels einen 18:0-Lauf – und kommen in eine Situation, welche wir in den letzten Partien mehrfach erlebt haben: wir verlieren unsere Konzentration. Am Ende kämpfen wir uns ins Spiel zurück und ich bin glücklich, dass wir einen solchen Befreiungsschlag landen konnten.«

