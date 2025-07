Die Special Olympics Landesspiele 2025 in Heilbronn und Neckarsulm sind eröffnet

Endlich ist es soweit. Nach langer Vorbereitungszeit kann die größte inklusive Multisportveranstaltung in Baden-Württemberg, die Special Olympics Landesspiele, im redblue in Heilbronn offiziell eröffnet werden: »Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, die Früchte der Arbeit und all der Mühen vor und hinter den Kulissen nun ernten zu können«, gibt Beate Slavetinsky, Präsidentin der Special Olympics Baden-Württemberg (SOBW) zu Protokoll. Geprägt werden diese Spiele von Engagement, Leidenschaft und dem Glauben, etwas Großes zu schaffen.

Bis zum 12. Juli werden Menschen mit und ohne geistiger und mehrfacher ­Beeinträchtigung in insgesamt 17 Sportarten gegeneinander antreten – die Städte Heilbronn und Neckarsulm setzen damit starke Zeichen für Inklusion. Steffen Hertwig, Oberbürgermeister der Stadt Neckarsulm, betont: »Wir sind mehr als Dankbar, als Ausrichtungsstätten dabei sein zu dürfen.« Die Sportbegeisterung, die Faszination, aber auch der Einsatz sei auf den Straßen spürbar, freut sich Hertwig, der von erfreulichen Begegnungen in der Fußgängerzone berichtet. »Nicht nur ich freu mich wie Bolle auf die kommenden Tage.«

Zum Auftakt der Eröffnungsfeier zogen die 111 Delegationen der Special Olympics unter Applaus in das redblue ein, bevor das olympische Feuer durch die drei Gesichter der Spiele entzündet wurde. Zsusanna Dede (Unified-Partnerin Basketball), Rozaliya Khudeeda und Daved Sanzenbacher (beide Schwimmer für den BSG Neckarsulm) sind begeistert, aber auch aufgeregt: »Ich freue mich auf die Spiele und die Freundschaften, die sich hier bilden können«, so Sanzenbacher, der auch den olympischen Geist mitträgt: »Dabei sein ist alles.«

Tijen Oranan, Schirmfrau der Landesspiele, betont die Kraft des Sports, Menschen und Generationen zusammenzubringen: »Vielfalt ist immer besser als Einfalt.« Viele Sportarten werden als Unified Sports® durchgeführt, bei denen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam Sport treiben. Alle Veranstaltungen in Heilbronn und Neckarsulm können besucht werden, der Eintritt ist frei. Insgesamt werden über 1100 Athletinnen und Athleten aus Baden-Württemberg sowie internationale Teilnehmer aus Ländern wie Schweiz, Italien, Österreich und Finnland antreten. Alle Veranstalter, Helfer und Sponsoren ziehen ihren Hut vor den Athleten und ihren Leistungen. Tijen Oranan fasst zusammen: »Man wird an dem Thema Inklusion in den kommenden Tagen nicht vorbeikommen.«

Vollständige Zeitpläne und das Rahmenprogramm unter: specialolympics.de