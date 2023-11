Die Wochen der Entscheidung bei Allianz MTV Stuttgart

Der Winter mag zwar die kalte Jahreszeit sein, die Volleyball-Saison geht jedoch gerade jetzt in ihre heiße Phase. Das gilt natürlich und insbesonders auch für Stuttgarts schönsten Sport. Denn der amtierende Meister, der aktuell noch in allen drei Wettbewerben mit von der Partie ist, wird gleich 14 Spiele in den kommenden zwei Monaten bestreiten. Ganze sieben davon finden in der heimischen SCHARRena statt. Darunter finden sich Highlights, wie das Duell gegen Vizemeister SSC Palmberg Schwerin am 19. Dezember oder die beiden CEV Champions League Kracher im Januar gegen die polnischen Vizemeister PGE Rysice Rzeszów und dem 16-fachen belgischer Meister Asterix Avo Beveren. Dabei ist klar, dass es genau diese Spiele sein werden, die über die Zukunft dieser Saison entscheiden werden. Nach einem guten Saisonstart in der Bundesliga haben die Stuttgarterinnen im November ein wenig Federn lassen müssen. Trotz zweier spielerisch starker Auftritte gegen Rzeszów und die italienischen Triple-Sieger von Imoco Volley Conegliano, steht das Team von Trainer Konstantin Bitter nach zwei Spielen mit nur einem Punkt da. Zu wenig, wenn man in die K.O.-Runde einziehen möchte. Auch in der Bundesliga sind die Stuttgarterinnen ein wenig aus dem Tritt geraten. Nach einem nur knappen 3:2 Erfolg gegen den VfB Suhl LOTTO Thüringen und der ersten Saisonniederlage, natürlich ausgerechnet im Prestigeduell gegen den Dresdner SC. Stuttgart fand nie wirklich ins Spiel, vor allem die schwache Annahme, eine Dauerbaustelle in der Frühphase der Saison, machte den Schützlingen von Konstantin Bitter zu schaffen, sodass es am Ende trotz großem Kampf nur zu einem 1:3 reichte. Damit findet sich der deutsche Meister nach sechs Spielen auf dem äußerst ungewohnten vierten Tabellenplatz wieder. Die Topklubs in der Bundesliga zeigen sich in dieser Saison also auf hohem Niveau und es zeigt sich, dass schon jetzt jeder Punkt im Kampf um die beste Play-Off Platzierung zählt. Daher gilt es in den vielen kommenden Spielen die Konzentration hochzuhalten, denn ein einziger Patzer kann sehr teuer werden. Auch im DVV-Pokal ist diese Konzentration gefragt. Aber nach einem ungefährdeten 3:1 Auswärtserfolg gegen die Ladies in Black aus Aachen, hat sich Stuttgarts schönster Sport für das Halbfinale qualifiziert. Die Losfee hat den Stuttgarterinnen die Chance auf eine Revanche gegeben. Am 14. Dezember kommt es zu einem erneuten Duell mit dem Dresdner SC, dieses Mal in Dresden, bei dem das Ticket für das Finale in Mannheim ausgespielt wird. Ein weiteres »Do or Die« – Spiel in dieser heißen Saisonphase.

Man merkt also, zuschauen lohnt sich. Für die nächsten Heimspiele in den Wintermonaten hat Stuttgarts schönster Sport einige preisgünstige Ticketangebote geschnürt. Alle Infos dazu finden sich auf der Homepage.

Die Heimspiele im Dezember & Januar

vs. SSC Palmberg Schwerin, Di. 19. Dezember, 19 Uhr,

vs. USC Münster, Sa. 23. Dezember, 19 Uhr,

vs. VfB Suhl LOTTO Thüringen, Do. 4. Januar, 19 Uhr,

vs. PGE Rysice Rzeszów, Mi. 10. Januar, 19 Uhr,

vs. VC Neuwied 77,, Sa. 13. Januar, 19 Uhr,

vs. Asterix Avo Beveren, Di. 16. Januar, 19 Uhr,

vs. Ladies in Black Aachen, Mi. 24. Januar, 19 Uhr,

SCHARRena, Stuttgart

alle Infos, Tickets und Termine: www.allianz-mtv-tickets.de