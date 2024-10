Interaktive Fußball-Talkshow feiert Jubiläum und geht auf Tour

Der Doppelpass (DoPa) hat sich einen Namen als die wichtigste Fußball-Talkshow am Sonntagvormittag redlich verdient.

Seit einigen Jahren geht die beliebte Sendung auch auf Tour durch die Republik. 2025 steht für Thomas Helmer, das Phrasenschwein und Stammgast Mario Basler bereits das fünfjährige Jubiläum der interaktiven Bühnenshow an.

»Ich habe früher die Rückennummer fünf mit Stolz getragen, jetzt geht unsere Bühnenshow ,Dopa on Tour‘ ins fünfte Jahr, was mich ebenso stolz macht. Wir sind ganz nah bei den Fans – mittendrin eben – und diskutieren auch mal hart, kontrovers und emotional«: Thomas Helmer, früherer Kapitän des FC Bayern München, freut sich besonders über das anstehende Jubiläum im Jahr 2025 der interaktiven Bühnenshow »Doppelpass on Tour«, die er nun seit fast einem halben Jahrzehnt moderiert.

Der Tour-Ableger des berühmten Fußball-Talks »Doppelpass« ist beliebt und funktioniert deshalb so gut, weil nicht nur das typische »Doppelpass«-Ambiente inklusive prominenter Gäste wie Stammgast Mario Basler, Local Heroes und dem Phrasenschwein auf die Bühnen geholt wird. Auch der Austausch mit dem Publikum und der entsprechende regionale Bezug zum Veranstaltungsort bei der rund zweistündigen Fußball-Talkshow kommen gut an. »Doppelpass on Tour« nimmt die Fußballfans mit auf eine unterhaltsame Zeitreise durch die vergangenen Jahrzehnte: Mit Highlights aus dem deutschen Fußball, der Bundesliga und vielen amüsanten sowie skurrilen Anekdoten – auch aus der Historie des »Doppelpass«. Alle Zuschauer:innen kommen vor Ort mit ihren Stars in Kontakt, die Fußballprominenz ist buchstäblich zum Anfassen und diskutiert leidenschaftlich über aktuelle Themen. Das Publikum wird direkt ins Geschehen hineinkatapultiert – sei es über Quizfragen, Mitmachaktionen oder wenn es darum geht, die eigene Meinung zu sagen.

Helmer plaudert in der interaktiven Bühnenshow leidenschaftlich über die schönste Nebensache der Welt – von nostalgischen Geschichten bis hin zu den aktuellen, heiß diskutierten Themen, die die Fußballnation mit ihren kolportierten 83 Millionen Bundestrainer:innen bewegen.

Doppelpass on Tour

Mo. 16. Dezember, 20 Uhr, Filharmonie, Filderstadt

Di. 17. Dezember, 20 Uhr, Congress Centrum, Heidenheim

Mo. 12. Mai. 20 Uhr, Konzert- und Kongresszentrum, Heilbronn

Di. 13. Mai, 20 Uhr, Stadthalle Aalen,

Tickets unter: printyourticket.de/doppelpass