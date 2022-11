Doublesieger wartet auf RIESEN schwere Aufgaben im November

Die MHP-RIESEN sind mit unter ihrem neuen Chefcoach Josh King gut in die Saison gestartet und zeigen vor allem Offensiv jede Menge Spielstärke. Auch der Pokalfluch konnte nach drei Jahren endlich gebrochen werden. Zusätzlich konnte mit Shonn Devante Miller noch ein weiterer erfahrener Big Man für die RIESEN gewonnen werden, mit dem der Kader noch einmal Defensiv an Qualität gewinnen konnte. Im November steht der erste große Test für die Barockstädter bevor. Auswärts spielen die MHP RIESEN bei Meister und Pokalsieger Alba Berlin antreten.

Im deutschen Basketball ändert sich bekanntlich über die Sommermonate immer sehr viel. Neue Trainer, neue Spieler und ein neues System, auch in der Barockstadt gab es in diesem Sommer vieles, was sich neu justieren musste. Nach den ersten Pflichtspielauftritten der MHP RIESEN ist aber klar, dass zwar viel neu ist, der Kampfgeist und Biss der Mannschaft aber geblieben ist. Besonders auf internationaler Bühne haben die RIESEN nach zwei souveränen Siegen gegen die Bakken Bears aus Dänemark und den israelischen Vertreter Yahav Jerusalem gezeigt, dass sie, wie in der vergangenen Saison, wieder ganz oben in der Basketball Championsleague mitspielen möchte. Auch im Pokal ist den MHP RIESEN es nach drei Jahren, in denen bereits nach dem ersten Spiel Schluss war, endlich wieder gelungen in die Runde der letzten acht einzuziehen. Das Spiel gegen die Merlins aus Crailsheim am 3. Dezember um den Einzug ins Final Four können sich alle Derbyfans schon einmal rot im Kalender markieren.

Besonders die Offensive der Ludwigsburger hat schnell zu einander gefunden. Angeführt von Point Guard Prentiss Hubb, der knapp 5 Assists pro Spiel beisteuert, sind die Ludwigsburger in dieser Saison das Team, das am häufigsten für 3 Punkte abschließt. Hubb passt dabei perfekt ins System von Headcoach Josh King: »Prentiss ist ein schneller Guard, der gut treffen kann, außerdem auch ein guter Verteidiger ist.« Doch trotz dieser fulminanten Offensivstärke sieht man in der Barockstadt schon früh in der Saison die Notwendigkeit die Defensive zu verstärken. Dabei baut man auf viel Erfahrung. Daher hat man Shonn Miller von einem Wechseln von den Niners Chemnitz in die Barockstadt überzeugt. Der 29-Jährige konnte bereits Erfahrungen in der NBA G-League sowie in Mexiko, Portugal, Italien und Griechenland sammeln und soll den RIESEN vor allem unter dem Korb weiterhelfen. Als zukünftig zweitältester Spieler im Kader der RIESEN, soll er auch diese Erfahrung auf den Platz bringen und gemeinsam mit Kapitän Yorman Polas Bartolo vorangehen. Head Coach Josh King ist überzeugt mit dieser Verpflichtung ein wichtiges Puzzleteil für den weiteren Saisonverlauf gefunden zu haben: »Wir sind sehr glücklich, dass wir Shonn verpflichten konnten, denn er gibt unserem Kader nochmals mehr Tiefe. Er ist ein ausgezeichneter Athlet, der sowohl innen als auch außen spielen kann. Wir freuen uns darauf, ihn in der Mannschaft zu integrieren.«

Ein erster großer Test für die MHP RIESEN wird das Aufeinandertreffen mit Doublesieger Alba Berlin am 20. November sein. Die Albatrosse, die im Frühjahr die Saison der Barockstädter im Halbfinale beendeten, sind auch in diesem Jahr wieder ein großer Titelfavorit. Hier wird sich zeigen, wie gut die Ludwigsburger schon in der Frühphase der Saison zusammengefunden haben.

alle Infos und Termine: mhp-riesen-ludwigsburg.de