DTL-Finale in der MHP Arena

Am 1. Dezember steigt in Ludwigsburg wieder der Jahreshöhepunkt für Deutschlands beste Turnteams. Die vier bestplatzierten Bundesliga-Mannschaften der Frauen und Männer kämpfen um den Titel des deutschen Mannschaftsmeisters. Nach dem ausverkauften Top-Event in der MHP-Arena im Vorjahr, hat der Run auf die Tickets wieder begonnen. Das DTL-Finale hat sich seinen Ruf als eines der beliebtesten deutschen Turn-Events bei Zuschauern und Athleten verdient.

Wenn im Dezember die Deutsche Turnliga zum Finale bittet, können sich Besucher auf spektakulären Turnsport der Extraklasse freuen. Die Deutsche Bundesliga im Turnen feiert dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum. Bereits der Auftakt im März stand schon ganz im Zeichen der Tradition. Und die erfolgreichen Turner kommen vielfach aus Süddeutschland. Die Damenmannschaft des MTV Stuttgart beispielsweise ist seit dem Jahr 2012 das Maß der Dinge im Mannschafts-Turnsport. Mit ihrem bislang letzten Meistertitel haben sie in der Deutschen Turnliga Geschichte geschrieben: Sechs Mal in Folge und in der Summe zum neunten Mal deutscher Meister – das war bisher noch keinem anderen Verein gelungen. Verzichten muss das Team leider auf Tabea Alt, die verletzungsbedingt ausfällt. Bei den Herrenteams wird der Rekordmeister KTV Straubenhardt wohl auch in diesem Jahr wieder an der Spitze mitmischen. Nach der erfolgreichen Titelverteidigung und dem insgesamt fünften Titelgewinn im Jahre 2016 ist das neuerliche Ziel der KTV Straubenhardt das Erreichen des Finales in Ludwigsburg. Mittlerweile stand der Verein 13 Mal in Folge auf dem Podium und möchte diese Serie gerne fortsetzen. Die Mannschaft ist auch in diesem Jahr hervorragend aufgestellt. Mit Marcel Nguyen, Andreas Bretschneider, Ivan Rittschik und Nils Dunkel stehen vier aktuelle deutsche Nationalturner im Kader.

Wenn die deutschen Turnstars am 1. Dezember wieder an Reck, Balken und Co. mit ihren Clubs um die deutsche Meisterschaft kämpfen sind auch Deutschlands Youngsters bereits zum dritten Mal mit am Start. Direkt vor dem Finale kämpfen die sechs besten Nachwuchsteams um den Titel des DTL-Nachwuchsmeisters. Die im Jahre 2016 ins Leben gerufene Nachwuchsbundesliga hat sich mittlerweile als Erfolgsmodell erwiesen. Denn dem Nachwuchs von heute, der so früh Erfahrung auf großer Bühne sammeln kann, entspringen auch für die deutschen Clubs die Turn-Stars von morgen.

DISZIPLINEN HERREN:

Boden: Grazile Salti, Elemente und Drehungen auf 12x12 Metern Untergrund.

Pauschenpferd: Schwünge auf einem 1,05 Meter hohen Stützgerät mit Griff en.

Ringe: Kraftvolle Halte-und Schwungelemente in 2,80 Meter Höhe.

Sprung: Höhe- und Breitendrehungen nach Absprung über den Sprungtisch.

Barren: Spannende Holmelemente und Flugelemente zwischen den Barren.

Reck: Schwung- und Flugelemente am »Königsgerät« des Turnens.

DISZIPLINEN DAMEN:

Stufenbarren: Richtungs- und Griff wechsel zwischen zwei Holzholmen.

Schwebebalken: Akrobatische Sprünge und Drehungen auf dem gerade einmal zehn Zentimeter breiten Schwebebalken.

Boden: Ausführung wie bei den Herren plus tänzerische Elemente.

Sprung: Höhe- und Breitendrehungen nach Absprung über den Sprungtisch.

DTL-Finale, Samstag, 1. Dezember, 13.30 Uhr, MHP Arena, Ludwigsburg,

Infos und Tickets: www.deutsche-turnliga.de