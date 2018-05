Dustin Scherf kommt aus Weingarten

× Erweitern Foto: Marion Stein Dustin Scherf (links) gewann zwei Drittel seiner DRL-Kämpfe. Dustin Scherf (links) gewann zwei Drittel seiner DRL-Kämpfe.

Mit Dustin Scherf begrüßen die RED DEVILS Heilbronn ihren fünften Neuzugang im Bundesliga-Kader.

Der 29-Jährige wechselt aus der Deutschen Ringer-Liga (DRL) von SV Germania Weingarten zu den RED DEVILS, wo er im griechisch-römischen Stil bis 61/66 Kilogramm auf die Matte gehen wird. Seinen bislang größten Erfolg feierte der gebürtige Leipziger bereits im Jahr 2008, als er mit 19 Jahren Deutscher Meister wurde. 2007, 2009 und 2014 gewann er jeweils die Bronzemedaille bei den Deutschen Meisterschaften, und auch beim Grand Prix von Deutschland holte er dreimal Rang drei. 2016/17 feierte Dustin Scherf die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft mit dem SV Germania Weingarten, dem er in der vergangenen Saison auch in der DRL treu blieb. Seine Bilanz in der DRL kann sich sehen lassen: In 12 Kämpfen konnte der Sportpolizist starke acht Siege erringen, davon einen durch Technische Überlegenheit.