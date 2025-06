Gerhard Baumeister: Eberbacher Senior drückt auf Welt-Niveau

Über 70 Jahre alt und immer noch bärenstark: Gerhard ­Baumeister aus Eberbach ist mehrfacher Welt- und Europameister im Bankdrücken. ­Zuletzt gewann er 2025 die ­Silbermedaille bei der WM, im August steht die EM an.

Kaum ein Schweißtropfen ist auf seiner Stirn zu sehen, als Gerhard Baumeister das Gewicht wieder zurück auf die Halterung stellt. Auch mit 73 Jahren ist das Bankdrücken für ihn immer noch kein allzu großes Problem. »Aus irgendeinem Grund ist mir das einfach immer schon leicht gefallen«, erklärt er. Sportlich sei der Eberbacher immer schon gewesen, aber eigentlich nur als Hobby. Ernsthaft mit dem Bankdrücken fing Baumeister erst recht spät an – 2010 trat er mit 58 Jahren dem AC Weinheim bei, im selben Jahr ging es direkt zur ersten Europameisterschaft in Frankreich, wo er aus dem Stand Vizemeister wurde. 2016 kam dann der Weltmeistertitel in Südafrika – der erste von insgesamt drei über die Jahre, zuletzt 2024 in den Vereinigten Staaten. Hinzu kommen diverse Europa-, Deutsche und Landesmeisterschaftstitel. »Ich habe eine Menge Urkunden und Pokale bei mir stehen – einige hat, glaube ich der Verein, mir fehlt da ein bisschen der Überblick«, lacht Baumeister. Für ihn sind die Titel eine schöne Bestätigung seines Schaffens – hauptsächlich macht er es aber nach wie vor aus Spaß an der Freude. »Man hält sich fit und sieht eine Menge von der Welt – besser geht es eigentlich gar nicht.« Die Einnahme von Steroiden oder anderen Substanzen ist für ihn nie in Frage gekommen – »da kenne ich genug Abwärtsspiralen aus meiner näheren Bekanntschaft.« In diesem Jahr drückte sich Baumeister bei der Weltmeisterschaft in Norwegen auf das Vizetreppchen – für ihn keinen Grund, sich auszuruhen, denn bereits im September geht es weiter nach Malta zu den Europameisterschaften. »Ich will das Dutzend an Titeln vollmachen«, lacht Baumeister. Trotzdem bleibt der Sport für ihn weiterhin eher ein Hobby und eine Familiensache – seine Kinder helfen ihm bei der Buchung der Flüge und Hotels zu den Meisterschaften. Seinem Heimatverein, dem AC Weinheim, bleibt er dabei unverändert treu: »Ich drück weiter für meine Jungs, bis es irgendwann nicht mehr geht.«