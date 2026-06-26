ebm-papst Marathon: Das Laufevent mit Familienfestcharakter, 12. und 13.09.26

Jedes Jahr kommen Sportbegeisterte aus aller Welt zur größten Laufveranstaltung in Hohenlohe. Über 3.000 Teilnehmer standen im letzten Jahr an der Startlinie. Mehr als 10.000 Zuschauer sorgten für die einmalige Atmosphäre in und um Niedernhall. Am 12. und 13. September 2026 ist es wieder soweit. Egal ob Laufanfänger, Hobbyläufer oder Athlet – der 28. ebm-papst Marathon bietet zwölf Disziplinen für alle Altersgruppen und Leistungsstufen. Neben den verschiedenen Laufdistanzen – vom Zehn-Kilometer-Lauf, über den Halbmarathon, den Staffel-Marathon bis zum (Duo-)Marathon – messen sich am Sonntag in Niedernhall auch Inline-Skater und Handbiker. Doch nicht nur die Erwachsenen kommen beim ebm-papst Marathon auf ihre Kosten: Auch der Nachwuchs kann seine Ausdauer und Schnelligkeit unter Beweis stellen. Durch die vielen Kinderläufe, wie den Mini-Marathon auf einer Distanz von 4,2 km oder dem Bambini-Marathon auf 420 m, wird der ebm-papst Marathon zur Veranstaltung für die ganze Familie. Neben einer persönlichen Startnummer findet jeder Teilnehmende, der seine Startnummer gut sichtbar im Bauchbereich getragen hat, ein persönliches Zieleinlaufbild. Ein weiteres Highlight ist der Freizeitlauf. Dieser ist besonders für Anfänger oder Wiedereinsteigende geeignet. Beim ebm-papst ­Marathon sollen sich nicht nur die Läufer, sondern auch die Besucher auf der Festwiese wohlfühlen. Dort gibt es allerlei Kulinarisches zu entdecken sowie Spielstationen für Kinder und eine Laufmesse. Zudem wird mit vielfältigen Showeinlagen ein buntes Rahmenprogramm geboten.

Sa. 12. und So. 13. September, Niedernhall, www.ebmpapst-marathon.de