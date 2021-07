Wie bereits im vergangenen Jahr wird der ebm-papst Marathon auch in diesem Jahr digital stattfinden. Vom 11. bis zum 12. September 2021 startet deshalb erneut eine virtuelle Laufveranstaltung.

Um teilzunehmen genügt lediglich eine Anmeldung auf der Internetseite des ebm-papst Marathons unter https://portal.

mikatiming.de/event/ebmpapst-marathon/2021/de/ und die passende App auf dem Smartphone. Diese ist sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch verfügbar. Am Marathonwochenende kann dann jeder einfach und zu jeder Uhrzeit auf seiner eigenen Wunschstrecke starten. Angebotene Disziplinen sind Nordic Walking, Inline-Lauf, 10-km Lauf, Halbmarathon und Marathon. Doch auch bei einem virtuellen Lauf soll das Live-Feeling nicht zu kurz kommen: Bereits in den Wochen vor dem Marathon motiviert der Motoren- und Ventilatorenhersteller seine Teilnehmer mit Social-Media-Posts und Lauftipps. Außerdem sind ein paar Überraschungen in der App geplant, die die Läufer begleiten werden.

Mit der kostenlosen »mika:timing« App ist es den Teilnehmern möglich, ihre Zeit zu stoppen und virtuell am Event teilzunehmen. Dazu wird die Veranstaltung »ebm-papst Marathon« in der App ausgewählt, im Bereich »Mein Rennen« das Tracking gestartet und schon kann der persönliche Lauf beginnen. Familie und Freunde können die Läufer per Smartphone verfolgen. Und wie immer gilt dies auch auf den Social-Media-Kanälen von

ebm-papst und der Facebook-Seite des Marathons. Hier können die Teilnehmer Bilder, Videos und Kommentare von ihrem persönlichen Laufereignis mit der Gemeinschaft teilen.

Weitere Informationen zur App und der Anmeldung unter www.ebmpapst-marathon.de