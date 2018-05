Eduard Popp wird 5. bei der Militär-WM

× Erweitern Eduard Popp

Bei der Militär-WM in Moskau belegte Eduard Popp den fünften Platz. Bereits mit einem Handicap an den Start gegangen, gelang ihm in der ersten Runde ein Sieg gegen Edgar Khachataryan aus Armenien, gefolgt von einer Niederlage gegen den Ungarn Balint Lam. Zum Kampf um Platz drei trat Popp nicht mehr an.

"Ich hatte mir im Vorfeld eine Verletzung zugezogen, bei der die Ursache noch nicht eindeutig geklärt ist, wollte aber trotzdem unbedingt in Moskau an den Start gehen", so der Griechisch-Römisch-Spezialist der RED DEVILS Heilbronn. "Vermutlich bin ich doch zu optimistisch in den Wettkampf gegangen. Unser medizinisches Team hat vor Ort schon sein Bestes gegeben. In den Kämpfen habe ich aber eine Verschlechterung gespürt und bin deshalb kein weiteres Risiko eingegangen und habe auf den Kampf um Bronze verzichtet. Ich wollte meine weiteren Ziele Deutsche Meisterschaft und WM nicht gefährden. Dennoch freue ich mich, dabei gewesen zu sein."