Ein Saisonauftakt nach Maß

Die Vorfreude auf die neue Volleyball-Saison in Stuttgart war beinahe so groß wie die personellen Wechsel im Team von Stuttgarts schönstem Sport. Gerade einmal vier Akteurinnen der vergangenen Saison stehen aktuell noch im Aufgebot der Stuttgarterinnen. Wer angenommen hatte, dass man sich auf eine längere Findungsphase am Neckar einstellen muss, wurde ziemlich zügig nach dem Saisonauftakt eines Besseren belehrt. Zwei Spiele und zwei fehlerfreie 3:0-Erfolge stehen zum Beginn der Saison zu Buche. Zugegebenermaßen noch nicht gegen die Elite der Liga – und dennoch ist es beeindruckend, wie schnell es Cheftrainer Konstantin Bitter gelungen ist, das Team um Neu-Kapitänin Antonia Stautz auf den richtigen Kurs zu bringen. Der Saisonauftakt in der SCHARRena hätte jedenfalls nicht besser gelingen können.

Bevor das Spiel überhaupt angefangen hatte, wurde es erst einmal emotional: Zwei Vereinslegenden, Krystal Rivers und Roosa Koskelo, wurden vor Anpfiff der Partie geehrt und als erste Spielerinnen überhaupt in die Hall of Fame von Allianz MTV Stuttgart aufgenommen – ein Moment für die Ewigkeit für die beiden und einer, der bejubelt von den Zuschauerinnen und Zuschauern begleitet wurde.

Auf dem Platz leitete dann Melani Shaffmaster die Geschicke im Zuspiel, Pauline Martin drückte dem Spiel auf der Diagonalposition ihren Stempel auf. Auf der Außenangriffsposition spielten Eleanor Holthaus und Kapitänin Antonia Stautz. Im Mittelblock startete das Duo Lucia Varela und Anna Koulberg, und Yurika Bamba war als Libero auf dem Feld. Es folgte eine Machtdemonstration gegen überforderte Ladies in Black aus Aachen. Auf die Rückfrage, wie Cheftrainer Konstantin Bitter das erste Heimspiel der Saison gesehen hat, kam die Antwort: »Geil.« So dürfte es auch gerne weitergehen. Im November wartet zu Hause mit den bislang sieglosen Aufsteigerinnen vom TSV Flacht jedenfalls ein vermeintlich leichter Gegner.

Das Heimspiel im November, Sa. 15. November, 15 Uhr: Allianz MTV Stuttgart vs. Binder Blaubären TSV Flacht alle Infos & Spieltermine, stuttgarts-schoenster-sport.de