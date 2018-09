Eine Analyse, die für viele keine war

× Erweitern Foto: Joachim Mell DFB Elf gegen Österreich Ohne Mesut Özil geht es in den ersten Test nach der WM

Geduld war von den deutschen Fußballfans gefordert, als es um die WM-Analyse des Bundestrainers ging. Letzte Woche, fast zwei Monate nach der Weltmeisterschaft, war es endlich soweit. Journalisten und Kamerateams hatten sich in München eingefunden und wartete gespannt auf die große Erleuchtung oder das, was sie hören wollten.

Wie immer nach wichtigen Ereignissen im Fußball, waren in den Stunden und Tagen danach die „Experten“ in TV, Radio und Kolumnen dran. Wirklich zufrieden mit den Ausführungen Löws war kaum einer. Keine wirklichen personellen Konsequenzen, viel zu allgemeine Lehren, kaum Verantwortung auf die Spieler geschoben waren die Hauptkritikpunkte, welche die Weisen des Geschäfts bemängelten. Teilweise vielleicht sogar zurecht. Doch umgekehrt muss dann die Frage gestattet sein, wie viele Köpfe denn hätten rollen, wie viele Spieler namentlich kritisiert und hauptverantwortlich für das zweifelsohne geschichtsträchtige Abschneiden gemacht werden müssen?!

Die wichtigste Frage in Verbindung zu radikalen Konsequenzen ist, hat man genug nachrückende Spieler von Weltformat, die sich in der Bundesliga oder den Top-Klubs Europas aufdrängen? Was, wenn man einen Toni Kroos, seines Zeichens der erfolgreichste deutsche Vereinsfußballer der letzten Jahre, konsequent aussortieren würde? Kann man in den nächsten Jahren einen jungen Joshua Kimmich einfach weglassen, weil er beim Versagen dabei war? Gleiches gilt für Timo Werner und Julian Brandt. Ist Manuel Neuer inzwischen nicht mehr einer der besten der Welt? Kann man Boateng und Hummels bis zur EM in zwei Jahren wirklich beide ersetzen? Müsste man, gemessen an der Leistung, dann in aller Konsequenz nicht auch Thomas Müller aussortieren? Da Süle und Rüdiger auch zum Einsatz kamen, soll man dann auf sie verzichten? Was wiederum zur Frage mit Boateng und Hummels führt. Nimmt man den heimischen FC Bayern raus, sind es mit Ter-Stegen, Leroy Sané und Toni Kroos aktuell drei Spieler, die in der Beletage des europäischen Vereinsfußballs angestellt sind.

Anders die Konkurenz. Nicht umsonst hat Löw vor dem bald bevorstehenden Spiel in der neu eingeführten Nations League gegen den Weltmeister die Jugendarbeit Frankreichs gelobt. Gemessen am Personal, konnte es kaum einen logischeren WM-Sieger geben. Mit Spielern wie u.a. Mbappe, dem vielgescholtenen Dembele, Griezmann, einem Innenverteidiger-Duo aus Real Madrid und Barcelona (Varane und Umtiti) sowie Pogba und Kante im Zentrum standen Spieler im Aufgebot, die es in jungen Jahren zum Star-Status in Topvereinen Europas gebracht haben. Selbst aus den Spielern, die von Trainer Dechamps zuhause gelassen wurden oder gelassen werden mussten, ließe sich eine Mannschaft mit Ambitionen formen. Rabiot, Coman, Benzema, Kurzawa, Lacazette, Martial, Payet, Koscielny … allesamt Fußballer, nach denen sich die meisten Bundesligaklubs die Finger lecken würden. Nicht zu vergessen ein Ribery, auf den man selbst beim FC Bayern immer noch nicht verzichten kann.

Die nächste Entscheidende Frage, wenn nach weitreichenden, personellen Konsequenzen gelechzt wird, ist, ob Löws Kredit vier Jahre nach dem WM Titel und nach zwölf Jahren voller Halbfinals und auch Finals aufgebraucht sein kann? Schwierig zu beantworten, da diese Einschätzung dem subjektiven Maß jedes einzelnen unterliegt. Dass das Fußball Geschäft wenig Zeit und Toleranz bietet, ist jedem bewusst. Andererseits ist hier die Rede von einem jahrelang erfolgreichen Weltmeister-Trainer. Die Nations League, je nachdem welchen Stellenwert sie erlangt, spätestens jedoch die EM 2020 wird Aufschluss darüber geben, ob Löw die richtige Entscheidung von Seiten der DFB Führung ist. Die „Experten“ werden bis dahin das tun, wofür sie bezahlt werden: alles besser wissen.