Eisbären Heilbronn beim Tabellen-Ersten!

Die Regionalliga Südwest ist ausgeglichen wie nie und so trennt den derzeitigen Tabellen-Fünften, die Eisbären Heilbronn, vor der Begegnung am Freitag, den 02.11.18 (20Uhr), beim Tabellenführer dem EV Ravensburg nur ein Punkt!

Ravensburg hat seinen Kader in den letzten Jahren gezielt durch regionale Spieler aufgebaut. Nachdem man die ersten Jahre nur im hinteren Tabellendrittel verbrachte, scheiterte man in der Saison 17/18 nur knapp an den Playoffs. Nach gezielten Verstärkungen über die Sommermonate, grüßt man nun von der Tabellenspitze. Dass es die Gegner gerade auf Ravensburger Eis schwer haben, zeigen die Spiele des SC Bietigheim-Bissingen und des EHC Zweibrücken: beide Partien wurden von den Gästen deutlich mit 7:3 und 7:2 verloren!

Also liegt vor Heiko Vogler und seine Mannen eine kleine Herkulesaufgabe, um die Tabelle weiter so ausgeglichen zu gestallten, wie zur Zeit. Zumal die Freitags-Spiele traditionell schwer zu spielen sind, da der Kader durch die entsprechenden Arbeits- und Studienzeiten der Amateure in Kombination mit der frühen Abfahrtszeit nach Ravensburg, erfahrungsgemäß überschaubar ist.