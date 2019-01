Eisbären Heilbronn: Jetzt zählt jedes Spiel!

× Erweitern Foto: Thomas Kircher Eisbären HN - Vasilios Maras Vasilios Maras und die Eisbären kämpfen um die Playoffs

Eng geht es zu in der Regionalliga Südwest! Auch nach zwei in Folge gewonnenen Spielen stehen die Eisbären Heilbronn noch immer auf dem 6. Platz und wären aktuell nicht für die diesjährigen Playoffs qualifiziert - wenn da nicht diese verdammt enge Tabelle wäre!

Die Eisbären als sechster der Tabelle, trennen gerade einmal 4 Punkte vom Tabellen-Dritten, dem EHC Zweibrücken. Während die Baden Rhinos aus Hügelsheim und die Bietigheim Steelers 1B bereits sicher in den Playoffs sind, kämpfen die Hornets aus Zweibrücken, der EV Ravensburg, die Eisbären Eppelheim und die Heilbronner Eisbären um die beiden übrigen Playoff-Plätze.

Am Freitag, den 25.01.19, kommt es für den HEC Eisbären Heilbronn um 20h in der heimischen Kolbenschmidt Arena zur dritten und letzten Hauptrunden-Begegnung mit den Baden Rhinos, bevor es am Sonntag, 27.01.19, zum Auswärtsspiel nach Freiburg geht. Spielstart hier ist um 18:30h.

Noch haben die Heilbronner die schlechtesten Karten in dieser Poker-Partie. Um das Blatt deutlich zu verbessern, müssen am anstehenden Wochenende 6 Punkte her!