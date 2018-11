Eisbären Heilbronn - Maddogs Mannheim

× Erweitern Bild: Thomas Kircher Eisbären Heilbronn Martin Williams, Claudi Schreyer und Sven Breiter beim Anschlusstreffer

Nach dem Sieg im Derby gegen die Bietigheim Steelers 1B vom letzten Wochenende, empfangen die Eisbären Heilbronn am kommenden Sonntag, den 18.11.18, um 18:30 die Maddogs Mannheim in der Heilbronner Kolbenschmidt Arena.

Das Auswärtsspiel in Mannheim konnten die Eisbären gleich zu Beginn der Saison mit 5:3 gewinnen. Schon damals war erkennbar, dass die Maddogs nicht auf die leichte Schulter zunehmen sind. Und so haben sie mit einem Sieg in Zweibrücken (aktuell Tabellenplatz 3) und einer Penalty-Niederlage beim Tabellenführer in Ravensburg aufhorchen lassen!

Alles andere also, als eine leichte Aufgabe. Vor allem, weil es zu Hause, sozusagen im eigenem „Wohnzimmer“, für die Eisbären noch nicht rund läuft. Aber will man bei der engen Tabelle unter den ersten Vier bleiben, hilft alles nichts: es muss ein Sieg her!

Im Nachwuchs finden folgende Heimspiel in der Kolbenschmidt Arena statt: Samstag, 17.11.18, um 10 Uhr HEC U15 gegen den EHC Freiburg und um 15 Uhr HEC DNL3 gegen den HC Landsberg. Sonntag, den 18.11.18, um 11 Uhr DNL3 des HEC gegen den MERC.