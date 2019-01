Eisbären Heilbronn starten in das Jahr 2019!

× Erweitern Foto: Marcel Tschamke Eisbären Sören Breiter Sören Breiter vor dem Mannheimer Tor

Zum ersten Spiel im neuen Jahr treten die Eisbären Heilbronn am Samstag, den 12.01.19, um 20:15 bei den Maddogs Mannheim in der SAP Nebenhalle an.

Um die Saison doch noch zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, müssen in den verbleibenden acht Spielen möglichst viele Punkte gesammelt werden.

Dass dies in Mannheim nicht unbedingt einfach ist, mussten vor Weihnachten die Zweibrücken Hornets erleben, die nach ihrem Auswärtsspiel beim Tabellenletzten mit leeren Händen nach Hause fuhren.

Bei den Eisbären hat man über die spielfreie Weihnachtszeit alle Möglichkeiten genutzt, um das letzte Saisondrittel erfolgreich zu gestalten.

Und wie die Artgenossen in der freien Wildbahn, sind auch die Heilbronner Eisbären am gefährlichsten, wenn wenn Sie mit dem Rücken zur Wand stehen!