Eisbären Heilbronn: Verpflichtung von Torhüter Andrew Hare

× Erweitern Andrew Hare

Die Eisbären Heilbronn des Heilbronner Eishockey Clubs geben die Verpflichtung des Torhüters Andrew Hare bekannt. Andrew kommt aus der DEL 2 zu den Eisbären Heilbronn, hat zu Beginn der vergangenen Saison im Tor der Falken gestanden,ist in der laufenden Saison zum SC Riessersee gewechselt und stand diese Saison im Kader des SC Deggendorf. Der 28 jährige Kanadier soll in der restlichen Saison der Regionalliga Südwest der Mannschaft mehr Stabilität verleihen und so den Eisbären Heilbronn noch die nötigen Punkte, die diese zum Lösen des Ticket für die Playoffs benötigen, fest halten.

Wir begrüßen Andrew herzlich in Heilbronn

Daten von Andrew Hare: http://www.rodi-db.de/player.php?id=47285