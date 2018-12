Eisbären Heilbronn: Wochenende der Wahrheit

× Erweitern Foto: Marcel Tschamke Eisbären Heilbronn Können die Jungs um Trainer Heiko Vogler am Sonntag wieder so befreit jubeln?

Nach der bitteren Niederlage in Hügelsheim stehen die Eisbären Heilbronn am kommenden Wochenende vor vor zwei schweren Aufgaben.

Am Samstag, 08.12.18 (19Uhr) gastieren die Heilbronner bei den Stuttgart Rebels, bevor es am Sonntag, den 09.12.18 um 18:30Uhr in der heimischen Kolbenschmidt Arena zum Derby gegen die Bietigheim Steelers 1B kommt.

Es läuft dieses Jahr nicht rund bei den Eisbären Heilbronn, zu wenig konstant sind die Leistungen auf dem Eis. Die Integration der Jugendspieler, die ein wichtiger Schritt für die Zukunft der Eisbären ist, gestaltet sich schwieriger als gedacht.

Will man sich in Heilbronn nicht schon vorzeitig mit der neuen Saison befassen, müssen am Wochenende Siege her - am besten zwei. Das wird zwar schwierig, ist aber machbar.

Im Nachwuchs steht am Samstag 08.12.18 ab 8:30 das Heimturnier der U9 auf dem Plan. Die „Minis“ messen sich mit Esslingen, EKU Mannheim und Bietigheim. Für das Wohl der Zuschauer ist bei einem Weißwurst Frühstück bestens gesorgt. Die U15 empfängt am Samstag 08.12.18 um 15Uhr den EHC Freiburg und am Sonntag, den 09.12.18 um 11Uhr den Mannheimer ERC in der Kolbenschmidt Arena.