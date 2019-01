Eisbären wollen weiter in der Erfolgsspur bleiben

× Erweitern Foto: Thomas Kircher. Eisbären Heilbronn leotin Kreps Leotin Kreps vor dem Stuttgarter Tor

Vier Spiele - vier Siege. Von Platz sechs auf Platz drei. Das ist die Bilanz im neuem Jahr für die Eisbären Heilbronn! Wenn es nach den Verantwortlichen der Eisbären Heilbronn geht, soll es natürlich so bleiben. Bevor es aber gegen die direkten Kontrahenten um einen Playoff-Platz geht, steht am kommenden Freitag, den 01.02.19, um 20 Uhr die Partie gegen die Stuttgart Rebels an. Die Hauptstädter haben zwar nichts mehr mit dem Kampf um die Playoff-Plätze zu tun, sind aber, wie es letztes Wochenende die Artgenossen aus Eppelheim bei ihrer Niederlage gegen Stuttgart erleben durften, immer für Überraschungen gut.

Die Mannschaft um die Trainer Rainer Schreyer und Sascha Bernhardt dürfte gewarnt sein: die Rebellen aus Stuttgart sind nicht zu unterschätzen!