Endlich wieder Volleyball

Der Sommer war lang, heiß und furchtbar volleyballfrei in Stuttgart. Aber endlich geht es wieder los und der Deutsche Meister startet wieder mit der Mission Titelverteidigung in die neue Saison.

Sportdirektorin Kim Osvald-Renkema hat schon sehr früh in der Saisonvorbereitung viel richtig gemacht und mit einigen Leistungsträgern der vergangenen Saison, wie Krystal Rivers, Libera Roosa Koskelo oder Kapitänin Maria Segura Pallerés ein erfahrenes Trio für eine weitere Spielzeit bei Stuttgarts schönstem Sport gewinnen können. Gleichzeitig wurden mit starken Verpflichtungen, etwa von der niederländischen Nationalspielerin Jolien Knollema, den deutschen Nationalspielerin Monique Strubbe, die beim Qualifikationstunier für Olympia schon ihre Qualitäten gezeigt hat, und Corinna Glaab einen guter und vor allem qualitativ hochwertiger Kader zusammengestellt. Allianz MTV Stuttgart baut auch in der neuen Saison auf ein internationalen Team mit einer guten Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Spielerinnen.

Auch an der Seitenlinie gab es Veränderungen. Nachdem Chefcoach Tore Aleksandersen krankheitsbedingt von seinem Posten zurückgetreten ist, übernimmt Konstantin Bitter seine Aufgabe an der Seitenlinie. Nach einer bisher überragenden Vorbereitung, durch die die Stuttgarterinnen gänzlich ohne Satzverlust marschierten, darf man sich auch für den Saisonstart wieder große Hoffnungen machen. Am 6. Oktober geht es dann endlich los. In der heimischen SCHARRena trifft Stuttgarts schönster Sport auf den VC Wiesbaden. Das Tabellenvierte der vergangenen Saison dürfte für die Stuttgarter Titelaspirantinnen ein erster Maßstab werden, wohin es für die Stuttgarterinnen in dieser Saison gehen wird. Etwas deutlicher dürften die Kräfteverhältnisse beim zweiten Heimspiel im Oktober ausfalen. Am 21. Oktober erwartet Allianz MTV Stuttgart die Roten Raben aus Vilsbiburg, die in der vergangen Saison auf Platz sieben gelandet und im Viertelfinale der Play-Offs der erste Gegner der Stuttgarterinnen waren. Die zwei souveränen 3:0 Erfolge waren der erste große Schritt auf dem Weg zur Titelverteidigung. Im November steht dann auch das erste große Highlight-Spiel der Saison bevor, wenn Allianz MTV Stuttgart am 18. November den Dresdner SC begrüßt. Die Langzeitrivalen haben nach dem schwachen Abschneiden in der vergangenen Saison in dieser Spielzeit viel gut zu machen.

Auch ein etwas weiterer Blick in die Zukunft ist angebracht: Die VBL hat den Endrundenmodus der 1. Bundesligen festgelegt. Die Frauen tragen die Endrunde mit den besten acht Mannschaften im bewährten Playoff-Modus aus. Die Viertel- und Halbfinalspiele werden im Modus »best of 3« ausgetragen, der Deutsche Meister wird im Finale in maximal fünf Spielen ermittelt.

Allianz MTV Stuttgart vs. VC Wiesbaden,

Freitag, 6. Oktober, 19.30 Uhr,

Allianz MTV Stuttgart vs. Rote Raben Vilsbiburg

Samstag, 21. Oktober, 19 Uhr,

Allianz MTV Stuttgart vs. Dresdner SC,

Samstag, 21. Oktober, 19 Uhr

SCHARRena, Stuttgart

