Endspurt in der Hauptrunde

Ein heißer Winter liegt hinter den Volleyballerinnen von Stuttgarts schönstem Sport. Nach zwei starken Spielen in der Champions League konnten sich die Stuttgarterinnen erfolgreich für den Einzug in die neu geschaffenen Play-Off Runde qualifizieren. Dort treffen sie auf einen guten Bekannten aus der Bundesliga, den SC Potsdam. Das Duell zwischen Meister und Vizemeister führt zu einer interessanten Konstellation zum Monatsauftakt in den Februar, denn auch im Abschluss-Spiel der Hauptrunde steht das Duell der beiden Landeshauptstädte auf dem Programm. Vom 1. bis zum 5. Februar wird es also gleich drei Aufeinandertreffen der beiden deutschen Top-Teams geben. Dabei geht es in jedem Spiel um alles, denn neben dem Einzug ins Viertelfinale der Champions League, sind die Spiele auch für eine gute Platzierung für die neue Zwischenrunde entscheidend. Außerdem sind die Duelle eine Vorschau auf das DVV-Pokalfinale, das am 3. März erneut in der Mannheimer SAP-Arena stattfinden wird. Dort möchte sich Stuttgarts schönster Sport zum fünften Mal den Pokal sichern. Zuerst stehen aber in der Bundesliga Hauptrunde die Entscheidungen an. Die Stuttgarterinnen sind seit Anfang Dezember ungeschlagen und haben sich den Spitzenplatz vom SSC Palmberg Schwerin zurückerkämpft. Besonders der mehr als souveräne 3:1 Auswärtserfolg beim Dresdener SC zeigt, wie stark das Team rund um Offensiv-Star Krystal Rivers in dieser Saison aufgestellt ist. Dank der vielen Erfolge kann Stuttgarts schönster Sport auf eine hervorragende Ausgangslage für die im Februar beginnenden Zwischenrunde hoffen. Aufgrund der geringen Staffelstärke wird diese vom 10. Februar bis zum 17. März ausgespielt, bevor in den anschließenden Playoffs, vom 22. März bis 28. April der Deutsche Meister ermittelt wird. Die Zwischenrunde ist in zwei Gruppen unterteilt. Platz eins bis fünf der Hauptrunde spielen in der ersten Gruppe, während Platz sechs bis neun die zweite Gruppe bilden. Die Mannschaften in Gruppe eins spielen im »Best of 1« Modus, Gruppe zwei spielt im »Best of 2« Modus. Der Tabellenletzte nach der Hauptrunde scheidet aus. Die Punkte aus der Hauptrunde werden zu Beginn der Zwischenrunde genullt, Teams starten stattdessen mit null bis zwölf Punkten basierend auf ihrer Hauptrundenplatzierung in die Zwischenrunde. Nach den Spielen treten die acht punktstärksten Vereine in den Play-Offs gegeneinander an. Der Spielmodus für die Entscheidung um die Meisterschaft ist in diesem Jahr unverändert. Hier trifft der Erste der Zwischenrunde auf den Achten, der Zweite auf den Siebten, der Dritte auf den Sechsten und der Vierte auf den Fünften. Die jeweiligen Sieger qualifizieren sich für das Halbfinale. Sowohl Viertel- als auch Halbfinale werden im »Best of 3« Modus gespielt. Das Endspiel um die Meisterschaft findet im »Best of 5« Modus statt.

