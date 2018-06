Erfolge bei den Ba-Wü-Seniorenmeisterschaften

× Erweitern Michael Hofmann

Michael Hofmann und Matthias Schleicher vom TC Heilbronn am Trappensee waren bei den 14. Baden-Württembergischen Meisterschaften der Senioren 2018 in Gomaringen erfolgreich.

Michael Hofmann gewann souverän den Titel bei den Herren 40. Auf dem Weg ins Finale gab der an Nummer sechs gesetzte Herren 40-Spieler des TC Heilbronn am Trappensee in vier Matches nur sieben Spiele ab. Auch im Finale ließ er seinem Gegner Michael Barth vom Cannstatter TC keine Chance und gewann klar mit 6:0, 6:1. Für die Neuverpflichtung aus Bad Friedrichshall war dies der größte Turniertriumph.

Auch der an Nummer vier gesetzte Matthias Schleicher spielte sich bei den Herren 30 bis ins Halbfinale vor, dort unterlag er dem späteren Sieger und an Nummer eins gesetzten Bernd Elshof vom TC Bad Schussenried mit 5:7, 1:6. Der Herren 1-Spieler belegte damit einen hervorragenden 3. Platz.