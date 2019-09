Erfolgsgeschichte RB Leipzig – Im Turbo an die Deutsche Bundesliga-Spitze

RB Leipzig ist der wohl meist diskutierte Verein, den es momentan im deutschen Fußball gibt. Der Leipziger gehen in der Saison 2019/2020 in ihre bereits vierte Spielzeit im deutschen Oberhause. Nach den ersten drei Spielzeiten konnten sie sich bisher immer für das internationale Geschäft qualifizieren, zweimal für die Champions-League und einmal für die Europa-League. Doch was steckt hinter dieser fast einmaligen Erfolgsgeschichte?

Gründung und erste Erfolge

Als RB Leipzig 2009 gegründet wurde, startete der Verein in der Oberliga Nordost, nachdem man das Startrecht vom SSV Markranstädt zur Saison 2009/2010 übernommen hatte. Dort bestritt man unter Trainer Tino Vogel das erste Saisonspiel am 8. August 2009 auswärts bei der zweiten Mannschaft von Carl - Zeiss - Jena. Nach einer souveränen Hinrunde konnte sich RB Leipzig zum Herbstmeister krönen.

In der Winterpause konnte man daraufhin mit einem großen Transfer auf sich aufmerksam machen, als man den Zweitliga-Erfahrenen Timo Rost verpflichten konnte. Auch in der Rückrunde zeigte Leipzig sehr gute Leistungen, wodurch sie sich schon am 25. Spieltag vorzeitig den Aufstieg in die Regionalliga Nord sichern konnten. Nur für die Qualifikation für den DFB-Pokal klappte es noch nicht, da man im Sachsenpokal am FSV Zwickau scheiterte.

Nach der Premierensaison gab es dann die ersten fragwürdigen Entscheidungen. Dietmar Beiersdorfer stellte sowohl Aufstiegstrainer Tino Vogel, als auch Sportdirektor Joachim Krug frei. Dies lag allerdings vor allem an Red Bull Geschäftsführer Dietrich, der RB Leipzig statt Red Bull Salzburg als Hauptprojekt integrieren wollte. Neuer Cheftrainer wurde im Sommer 2010 der erfahrene Tomas Oral, der auch einen runderneuerten Kader zur Verfügung gestellt bekam.

Dennoch verpasste RB mit Tabellenplatz 4 den Aufstieg in die 3. Liga, allerdings konnte sich Leipzig durch den Gewinn des Sachsenpokals gegen den Chemnitzer FC erstmals in der Vereinsgeschichte für den DFB-Pokal qualifizieren. Tomas Oral musste anschließend dennoch den Verein verlassen, ebenso wie Thomas Linke und Dietmar Beiersdorfer.

Auch in der Saison 2011/2012 konnte RB Leipzig zwar in die zweite Runde des DFB-Pokals einziehen, jedoch verpassten sie erneut den Aufstieg. Vor der Saison 2012/2013 konnte RB Leipzig zwei entscheidende Personalien verpflichten, die den Grundstein für die Erfolgsgeschichte legen sollten. Zum einen wurde Ralf Rangnick als neuer Sportdirektor eingestellt, der zuvor schon sehr erfolgreich als Trainer von Hoffenheim und Schalke arbeitete. Dieser installierte den neuen Trainer Alexander Zorniger als Nachfolger von Peter Pacult, der bis dahin ein eher unbekannter Trainer war. Trotz einiger Kritik sollte Rangnick mit ihm ein gutes Händchen bewiesen haben, denn am Ende der Saison 2012/2013 gelang der endlich der Aufstieg in die 3. Liga.

Nach der souveränen Meisterschaft in der Regionalliga Nordost, konnte man sich in der Aufstiegs-Relegation gegen die Sportfreunde Lotte durchsetzen. Das Heimspiel verfolgten rund 30.000 Zuschauer in der Leipziger Arena, was zu diesem Zeitpunkt einen Rekord bedeutete. Durch den Gewinn des Sachsenpokals konnte sich Leipzig außerdem zum zweiten Mal für den DFB - Pokal qualifizieren. Des Weiteren entstand zum ersten Mal auch für Außenstehende der Eindruck, dass der Verein sowohl auf als auch neben dem Platz eine klare Strategie und ein Konzept hat.

Vor der ersten Drittliga-Saison verpflichtete Leipzig vielversprechende Talente wie Joshua Kimmich, Denis Thomalla und Yussuf Poulsen. Mit diesen Transfers untermauerte RB seine Strategie mit jungen deutschen, hoffnungsvollen Talenten langfristig zum Erfolg kommen zu wollen. Auch die Saison 2013/2014 sollte eine einzige Erfolgs-Saison werden. Bereits am vorletzten Spieltag sicherte sich RB mit einem Sieg gegen den FC Saarbrücken den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Damit gelang der direkte Durchmarsch von der 4. Liga in die 2. Liga.

Nach dem Aufstieg geriet die Erfolgsgeschichte allerdings ins Wanken, da die DFL Leipzig die Lizenz nur gegen Auflagen erteilen wollte. Zum einen sollte RB den jährlichen Mitgliedsbeitrag zu senken, um sich für neue Mitglieder zu öffnen. Zum anderen sollte keine Mehrheit von RB-Funktionären die Vereinsführung bestimmen und das Logo unabhängig von Red Bull angepasst werden. Nach einigen Gesprächen zwischen dem Verein und der DFL erteilte diese RB schließlich die Lizenz, wenn der Verein im Gegenzug zwei der drei Auflagen erfüllt.

Wichtige Personal- und Spielerwechsel in der zweiten Liga

Die erste Saison in der 2. Bundesliga verlor Leipzig in der Rückrunde zu den Aufstiegsplätzen, weshalb Trainer Zorniger im Februar 2015 seinen Rücktritt erklärte. Bis zum Ende der Saison übernahm Achim Beierlorzer die Mannschaft, der allerdings den Aufstieg nicht mehr erreichen konnte. Nachdem zur Saison 2015/2016 einige Trainerkandidaten, wie Thomas Tuchel, dem Verein abgesagt hatten, übernahm Ralf Rangnick in Doppelfunktion den Trainerposten. Der Verein verpflichtete außerdem Spieler für rund 20 Millionen, mehr als alle anderen Zweitligisten zusammen.

Mit diesem für Zweitliga-Verhältnisse überragenden Kader gelang im Mai 2016 der ersehnte Aufstieg in die 1. Bundesliga und das nach nur zwei Jahren Zweitliga-Zugehörigkeit. Daraufhin zog sich Ralf Rangnick als Trainer wieder zurück und verpflichtete Ralph Hasenhüttl als neuen Trainer für die Premierensaison in der Bundesliga. Um auch dort erfolgreich bestehen zu können, gab RB Leipzig deutlich mehr Geld wie jemals zuvor aus. Verpflichtet wurde unter anderem Timo Werner, Naby Keita und Oliver Burke.

Auch diese Saison war eine sehr erfolgreiche. Mit erfrischendem Offensiv-Fußball konnte sich Leipzig die Vizemeisterschaft sichern, wodurch sie sich erstmals für die Champions-League qualifizieren konnten. Um in der Saison 2017/2018 für die Dreifachbelastung aus Champions-League, Pokal und Meisterschaft gewappnet zu sein, wurden unter anderem Kevin Kampl, Bruma und Konrad Laimer neu verpflichtet. Dennoch konnte man nicht ganz an die Erfolge aus der vorherigen Saison anknüpfen.

In der Liga reichte es nur zum Europa-League-Platz 6, in der Champions-League bzw. später Europa-League und im Pokal schied man sehr früh aus. Anschließend musste Trainer Ralph Hasenhüttl gehen und Julian Nagelsmann wurde als Nachfolger verpflichtet, allerdings erst für die Saison 2019/2020. Deshalb übernahm erneut Ralf Rangnick die Mannschaft für das Übergangsjahr. Diese lief für RB Leipzig in der Liga mit Platz 3 und der damit erneuten Qualifikation für die Champions-League sehr erfolgreich. Im Pokal konnte RB sogar das Finale erreichen, in welchem sie allerdings dem FC Bayern deutlich unterlagen. In der Europa-League gab es hingegen das enttäuschende Vorrunden-Aus.

Zur Saison 2019/2020 übernahm dann Julian Nagelsmann das Traineramt. An den ersten vier Spieltagen gab es drei Siege und ein Unentschieden. Außerdem wurde die Auftakthürde im DFB-Pokal gemeistert und das erste Gruppenspiel in der Champions-League gewonnen.

Fazit: Trotz Kritik erfolgreich im Spiel und beliebt bei Fans

Insgesamt lässt sich sagen, dass RB Leipzig seit ihrer Gründung 2009 einen durchweg erfolgreichen Weg hinter sich gebracht hat, der in der Bundesliga, in der Champions-League und im Finale des DFB-Pokals seine Höhepunkte hatte. Trotz der vielen Kritik von außen, gerade von Fans und anderen Vereinen, hat sich RB Leipzig auf seinem Weg niemals beirren lassen und bisher mit einer klaren Strategie und vielen richtigen Entscheidungen eine bisher einzigartige Erfolgsgeschichte geschrieben. Auch bei Wettanbietern, wie www.wetten.com, hat RB Leipzig viele Sportwetten-Fans gefunden, die auf viele weitere starke Spiele des Clubs vertrauen.

Man kann mit ziemlich großer Sicherheit sagen, dass RB Leipzig auch nach der Winterpause und in der kommenden Saison weiterhin starke Ergebnisse abliefern wird. Die Mannschaft scheint nach wie vor stark und ausbaufähig zu sein und der noch recht junge Trainer Julian Nagelsmann hält die Jungs fit und motiviert!