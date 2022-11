Erstes Tunier Für flick Hansis Winter-Märchen?

Die WM in Katar ist das erste große Tunier für Bundestrainer Hansi Flick. Als Nachfolger von Weltmeistertrainer Löw hat der gebürtige Heidelberger mit einer souveränen WM-Qualifikation zu überzeugen gewusst. Bei der WM im Wüstenstaat Katar wird das deutsche Team aber schon in der Gruppenphase vor schwere Aufgaben gestellt. Wenn es Flick gelingt Angstgegner Spanien zu überwinden, könnte er schon in seinem ersten Tunier als Cheftrainer ein echtes Ausrufezeichen setzen.

Nach dem enttäuschenden Aus in der Gruppenphase bei der WM in Russland und dem Achtelfinalaus bei der EM gegen Gastgeber England, war klar, dass es Veränderungen im Team geben musste. Joachim Löw, der die deutsche Mannschaft über 15 Jahre lang betreute, nahm seinen Hut. Der DFB entschied sich für seinen langjährigen Co-Trainer Hansi Flick als Nachfolger, der gerade mit dem

FC Bayern München die deutsche Meisterschaft gewonnen hatte. Eine Entscheidung, die für viel Begeisterung sorgte, da Flick sich einen hervorragenden Ruf als Menschenkenner erarbeitet hat und auch die Strukturen im DFB bestens kennt. Nach einer starken WM-Qualifikation fühlte sich das deutsche Team auch wie rund erneuert an. Trotz dem Rücktritt von Spielmacher Toni Kroos, ist die Nationalmannschaft bestens mit internationalen und nationalen Starspielern besetzt und zählt als Turniermannschaft immer zum erweiterten Favoritenkreis bei jedem großen Turnier. Doch die Anfangseuphorie des Trainerwechsels scheint während der vergangenen Monate verflogen zu sein. So findet sich »Die Mannschaft« nach den verpatzten Spielen in der Nationsleague nicht einmal mehr in der Top 10 der Weltrangliste wieder. Vor allem defensiv hat sich das Team auch unter Flick nicht stabilisieren können, sodass in diesem Jahr nur ein Spiel ohne Gegentor abgeschlossen werden konnte. Auch die nominell bestens besetzte Offensive scheint immer wieder Ladehemmungen zu haben. Nach dem brillanten 5:2 Erfolg gegen Italien in diesem Sommer, folgte eine ernüchternde 0:1 Niederlage gegen die stark aufspielenden Ungarn. In der letzten Phase der Vorbereitung auf das WM-Turnier wird es für Flick daher besonders wichtig sein, das Team wieder zu einer konstanten Einheit zu formen, mit der zumindest ein besseres Abschneiden als in den vergangenen beiden Endrunden möglich ist. Den Rang eines Tunierfavoriten jedenfalls hat die deutsche Mannschaft verloren. Es wird vor allem darauf ankommen in der Gruppenphase gegen die starken Spanier und gefährlichen Japaner das Weiterkommen zu sichern. In den K.O.-Spielen kann sich das gut ausgewogene deutsche Team auf viel Erfahrung und die Spielfreude von jungen Talenten wie etwa Jamal Musiala verlassen.

Für alle Teams neu ist der Zeitpunkt der Weltmeisterschaft im Winter, der die Spielpläne der europäischen Ligen ordentlich durcheinandergewirbelt hat. Das liegt vor allem am Ausrichterland Katar. Der Wüstenstaat, der sich nie aus eigener Kraft für eine WM-Endrunde qualifizieren konnte, ist im Winter schon oft das Ziel für Trainingslager vieler europäischer Spitzenklubs gewesen. Mit Durchschnittstemperaturen von 21 bis 26 Grad im katarischen Winter lässt sich auch nur zu dieser Zeit Fußball spielen. Der Wüstenstaat hat viel Geld in die Hand genommen, um insgesamt acht Stadien auf Sand zu bauen. Die Arbeitsbedingungen, unter denen diese entstanden sind, waren, allen anderen Bekundungen Franz Beckenbauers zum Trotz, äußerst fragwürdig, wenn man die Menschenrechtslage der Leiharbeiter betrachtet. Und auch bei der Berichterstattung von und über die WM wird es, wie man den neuen katarischen Medienauflagen für die WM-Übertragung entnehmen kann, zu starker Zensur kommen. Selbst wenn es bei einer WM hauptsächlich darum geht den Fußballsport zu feiern, könnte aus dem Fußballfest im Wüstenstaat schnell ein Fußballalbtraum werden. Die Vorfreude jedenfalls ist gedeckt, auch wenn sich ganz Fußball Deutschland sicherlich ein echtes Wintermärchen von Hansi Flicks Team erhofft.