ADAC GT 4 Germany erstmals auf dem legendären Norisring

Kaum eine andere Strecke hat die deutsche Motorsportgeschichte so stark geprägt wie der Norisring. Seit 1938 finden auf dem Nürnberger Stadtkurs Rennen statt. In der 40. Jubiläums Saison der DTM wird es erstmals ein Rennen der ADAC GT 4 Germany an der berühmt-berüchtigten Strecke geben. Pünktlich zur Saisonhalbzeit präsentiert sich das Team von Hofor Racing by Bonk Motorsport für dieses große Highlight in Bestform.

Sportlich ist die ADAC GT 4 Germany immer abwechslungsreich und unberechenbar. Das gilt natürlich ganz besonders für das erste Rennen der spektakulären Rennserie am berühmten Norisring in Nürnberg. Die 2,3 Kilometer lange Strecke blickt nicht nur auf eine lange und mit Highlights nur so gepflasterte Geschichte zurück, sondern verspricht bis heute Rennen auf höchstem Niveau. Es ist eine der schwierigsten Rennstrecken und selbst der kleinste Schnitzer kann nur schwer wieder herausgefahren werden. Besonders markant ist diese Schwierigkeit an der sogenannten » Schöller-S«, der zweiten und dritten Kurve auf dem Rundkurs. Gerade hier gilt es für die Fahrer, die Ideallinie zu finden und den Platz bis zur Fahrbahnbegrenzung auszunutzen. Die Spuren an der so genannten »Wall of Shame« machen deutlich, wie eng es hier Runde für Runde zugeht. Spannung bis zum Schluss ist am Norisring also ohnehin mehr als vorprogrammiert.

In diesem Jahr findet das 81. Internationale ADAC Norisring Speedweekend als vierte der insgesamt acht Veranstaltungen vom 5. bis 7. Juli statt. »Der Norisring ist ein echtes Highlight im Kalender«, freut sich ADAC–Motorsportchef Thomas Voss schon auf den Höhepunkt zur Saisonhälfte. Auch für bei den Fahrern stellt sich eine große Vorfreude ein. »Es ist wirklich sehr schön, dass wir in dieser Saison das erste Mal auch auf dem Norisring fahren dürfen, das ist ein ganz besonderes Highlight für mich«, erzählt Tim Reiter. Der Ostfilderner tritt gemeinsam mit Leon Wassertheurer für Hofor Racing by Bonk Motorsport an. Nach den ersten drei Rennen des Jahres steht das Team auch dank der überragenden Leistungen von Michael Schrey und Gabriele Piana im anderen BMW M4 GT4 G82, die bislang schon drei Saisonsiege einfahren konnten, auf Platz eins der Teamwertung. Diese starke Form möchte das Hofor Racing by Bonk Motorsport am Norisring bestätigen.

81. Internationale ADAC

Norisring Speedweekend

Fr. 5. bis So. 7. Juli, Norisring, Nürnberg, Hofor Racing by Bonk Motorsport

alle Infos zum Team und den Rennen:

www.bonk-motorsport.de