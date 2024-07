Evgenij Sukhorukov ist Deutscher Vizemeister

Großer Erfolg für Evgenij Sukhorukov am vergangenen Wochenende in Königsbrunn: Der Nachwuchsboxer des SV Heilbronn am Leinbach gewann bei den Deutschen U19-Meisterschaften im Halbweltergewicht bis 63,5 Kilogramm die Silbermedaille.

Der 17-Jährige, der vor zwei Jahren aus der Ukraine nach Deutschland gekommen war und bei seinem Trainer Alexander Seel in Flein lebt, startete mit einem Vorrundensieg gegen Masoud Rahmati aus Hessen in das Turnier. Im Viertelfinale traf der Titelverteidiger auf den Brandenburger Brian Künzer, gegen den er ebenso einen 5:0-Punktsieg landen konnte wie danach im Halbfinale gegen Roy Grosch-Zamora aus Niedersachsen. Erst im Finale wurde der Lauf von Evgenij Sukhorukov gestoppt, als er knapp nach Punkten gegen Nick Smirnov aus Nordrhein-Westfalen unterlag.

"Evgenij hat technisch sehr stark geboxt und unser Schachzug, seine Taktik jeweils an den Gegner anzupassen, hat hervorragend funktioniert", freute sich Alexander Seel über den Erfolg seines Schützlings.