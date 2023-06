FC Bayern Campus Training in Waldenburg

Das Campus-Training des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München wird vom 21. bis 25. August 2023 Station in Waldenburg machen. Die TSG Waldenburg freut sich riesig, in den Sommerferien das fünftägige Campus-Training anbieten zu können. Stattfinden wird es auf den Sportplätzen an der Siercker Straße 9 in Waldenburg. Das Angebot richtet sich an Kickerinnen und Kicker der Altersklassen U10 bis U19. »In unseren 5–Tages–Trainings ermöglichen wir es den Teilnehmern, unter professionellen FC Bayern-Prinzipien zu trainieren. Für Torhüter gibt es ein Spezialtraining. In den altersgerechten Trainingseinheiten können sie die Philosophie des erfolgreichsten Fußballvereins in Deutschland hautnah kennenlernen und miterleben«, so Fabio Rummenigge vom Bayern-Campus. Die Teilnahmegebühr beträgt 269 Euro. Darin enthalten sind Adidas Trikot, Hose und Stutzen sowie das Mittagessen.

Anmelden unter campus-training.fcbayern.com/de/portal/events