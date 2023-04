Firat Arslan: Was wehtut, macht dich stärker

Der WBA-Weltmeister im Cruisergewicht Firat Arslan aus Göppingen hat auf der Frankfurter Buchmesse im Oktober 2022 sein Buch "Box! Was wehtut, macht dich stärker" vorgestellt. Im Rahmen der Buchreihe "HOW TO" des Molina-Verlags, bei der Meister ihres jeweiligen Faches Erfolgsrezepte vermitteln wollen, präsentiert Arslan ein Motivationsbuch für Boxfans. Das Buch mit biografischen Schilderungen des Boxers ist aber auch für Menschen ohne Kenntnisse des Sports, die Lernen wollen, wie man mit Niederlagen umgeht, interessant.

Firat Arslan wurde 1970 in Friedberg geboren und begeisterte sich seit jungen Jahren für das Boxen. Der Sohn türkischer Eltern sieht sich von den Rocky-Filmen inspiriert und das nicht nur was den Sport angeht. Das Zitat von Rocky Balboa "Es kommt im Leben nicht drauf an, wie viel du austeilst, sondern darauf, wie viel du einstecken kannst und trotzdem weiterkämpfst" scheint Arslan verinnerlicht zu haben.

Aufgewachsen ist Arslan auf der Schwäbischen Alb, in Süßen bei Göppingen. Er beschreibt in seinem Buch wie ihn diese Zeit geprägt hat. Seine türkische Abstammung, das Aufwachsen in der schwäbischen Provinz und wie zwei Herzen in seiner Brust schlagen, finden im Buch genauso Platz wie sein sportlicher Werdegang.

"Box!" ist aber mehr als eine Biografie des Ausnahmesportlers. Mit seinem Co-Autor Volker Siegle, Kommunikationstrainer und Weggefährte Arslans, schafft Arslan im Buch auch Reflexionsräume und Zeit zum Nachdenken. Nach jedem Kapitel werden dem Leser Fragen gestellt, die er für sich beantworten kann. "Was im Leben elektrisiert dich?", "Was in deinem Leben konntest du nur mit Schmerzen beenden?" oder "Wie gehst du mit Enttäuschungen um?".

Mit persönlichen Anekdoten, Beiträgen von Weggefährten Arslans und vielen Bildern, die Arslans Karriere veranschaulichen, ist das Buch des Boxers eine kurzweilige Lektüre, die dem Leser zeigen kann einzustecken und trotzdem weiterzukämpfen.

How to mit Firat Arslan

Box! Was wehtut, macht dich stärker

ISBN 978-3-948696-41-2

www.firat-arslan.com