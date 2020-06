Von wegen »altes Eisen« – auch im Alter gibt es noch zahlreiche Möglichkeiten, sich fit und beweglich zu halten. Immerhin tut Sport in jeder Lebenslage gut, da Bewegung die Lernfähigkeit steigertund die geistige Flexibilität erhöht. Dabei ist es auch nie zu spät, anzufangen und eine neue Sportart zu finden, die man regelmäßig ausübt.

Zu den beliebtesten Sportarten der Generation 50plus gehört das Schwimmen. Durch regelmäßiges Training oder auch Aqua-Gymnastik wird die allgemeine Fitness enorm gesteigert, ohne dabei die Gelenke unnötig zu belasten. Vor allem ist die Sportart sehr einsteigerfreundlich: Einfach ins nächste örtliche Schwimmbad gehen und loslegen. Schnell findet man dort sein eigenes Tempo und den bevorzugten Modus. Alternativ gibt es in vielen Bädern auch die Möglichkeit, an einem Schwimm- oder Aqua-Gymnastik-Kurs teilzunehmen. Regelmäßiges Schwimmen erhöht die Durchblutung und senkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Um den Bewegungsapparat in Schuss zu halten und vor allem die eigene Ausdauer zu trainieren, bieten sich Sportarten wie Nordic Walking oder Langlauf an. Dabei muss man nicht gleich mit vollem Tempo loslegen; bereits regelmäßige Spaziergänge an der frischen Luft sind gut für die Gesundheit. Direkt überfordern sollte man sich auch hier nicht: Fängt man mit dem Walken an, kann man das Tempo ganz allmählich steigern und so die Ausdauer gezielt aufbauen. Walken lässt sich auch prima mit Freunden oder sogar in Gruppen ausführen – das motiviert und hilft dabei, den »inneren Schweinehund« zu überwinden.

Eine perfekte Ergänzung zu Ausdauersport ist Krafttraining, durch das die Muskelkraft gestärkt werden kann – gerade im Alter ein wichtiger Prozess. Wer zwei bis drei Mal pro Woche zuhause oder im Fitnessstudio trainiert, strafft zudem die Konturen und verlangsamt so den natürlichen Alterungsprozess.Überanstrengen sollte man sich allerdings nicht, denn gerade bei Anfängern ist das Verletzungsrisiko hoch. Wer neu in einem Fitnessstudio anfängt, sollte die Möglichkeit wahrnehmen, sich fachkundig einweisen zu lassen.

Auch Yoga und Pilates haben sich in den vergangenen Jahren als Trendsportart auch für die Generation 50plus erwiesen. Durch die gymnastischen Übungen werden die Sehnen gedehnt und die Flexibilität erhöht. Da Yoga auch zahlreiche meditative Elemente beinhaltet, ist die Sportart auch dazu geeignet, um innere Ruhe und Gelassenheit zu finden, was einen stressabbauenden Effekt sowie ein positives Lebensgefühl zur Folge haben kann. Fitness ist auch ab 50 Jahren kein Hexenwerk. Am besten sollte vor dem erstmaligen Training mit einem Arzt gesprochen werden.