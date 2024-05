Freibad Hoheneck öffnet am 13. Mai

Das Freibad Hoheneck der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) lädt ab Montag, dem 13. Mai, wieder zum Schwimmen unter freiem Himmel ein. Los geht’s um 10 Uhr.

„Endlich ist es so weit, unser Freibad eröffnet in weniger als einer Woche. Nach monatelangen Reinigungs-, Wartungs- und Umbauarbeiten hofft das Team auf viele Besucherinnen und Besucher, die sich ins kühle Nass trauen und sich an unseren vielen Neuerungen erfreuen“, so Marsel Sakollari, SWLB-Freibadleiter.

Von sanierten Duschen und Umkleidebereichen über Beet-Bepflanzungen bis hin zum Gartenschachspiel gibt es für Gäste einiges zu entdecken. Und auch in Sachen Nachhaltigkeit wartet das Freibad mit zwei neuen Upgrades auf. Im vorderen Bereich der Parkplätze wurden drei AC-Ladestationen errichtet. Elektrofahrzeuge können ab sofort an einem der sechs Ladepunkte mit einer Leistung von bis zu 22 Kilowatt Strom tanken. Zudem soll nächstes Jahr eine hauseigene Photovoltaikanlage in Kombination mit einer Wärmepumpe für eine energieeffizientere Versorgung der Schwimmeinrichtung sorgen. Das dafür vorgesehene Technikgebäude befindet sich aktuell in Bau. Der laufende Badebetrieb wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Wer zu den ersten Besucherinnen und Besuchern gehören möchte, kann sich bereits Saisonkarten im Vorverkauf am Samstag, dem 11. Mai, von 10 bis 18 Uhr an der Freibad-Kasse sichern. Erwachsene zahlen dafür 95 Euro, Kinder und Ermäßigte 65 Euro. In puncto Anfahrt weist die SWLB auf die geltende Einbahnstraßenregelung hin: Sobald die 1.000er-Besuchermarke im Freibad erreicht ist, wird der Otto-Konz-Weg zur Einbahnstraße. Das heißt, die Anfahrt ist sowohl von der Marbacherstraße/Brückenhaus als auch aus Richtung Oßweil möglich. Die Abfahrt dagegen erfolgt ausschließlich in Richtung der Poppenweiler Schleuße nach Oßweil. Die Regelung ist notwendig, um Rettungsfahrzeugen die Zufahrt über den schmalen Otto-Konz-Weg zu erleichtern. Sobald die Regelung umgesetzt wird, informiert das Bad-Team alle Gäste über Aushänge, entsprechende Beschilderung und Durchsagen.

Die Freibadsaison endet voraussichtlich am Montag, 30. September. Zum Abschluss wird am 3. Oktober das traditionelle Hundeschwimmen zum zehnten Mal mit verschiedenen Jubiläumsaktionen stattfinden. Die Einnahmen daraus gehen wie gewohnt an einen guten Zweck.

Weitere Informationen, unter anderem zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen, gibt es unter www.swlb.de/freibad.