Freibad Hoheneck: Spaß und Action am SWLB-Familientag

Der Familientag im Freibad Hoheneck geht in die nächste Runde! Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) blicken begeistert auf die großartige Resonanz und die vielen Besucher im Vorjahr zurück und laden auch dieses Jahr wieder herzlich ein. Am Samstag, den 20. Juni, gibt es von 12 bis 18 Uhr überall im Bad spannende Mitmach-Aktionen. Kundinnen und Kunden der SWLB genießen freien Eintritt für zwei Erwachsene mit bis zu zwei Kindern.

Kinder und Erwachsene können ihre Schwimmfähigkeiten unter Beweis stellen und für 5 Euro ein vergünstigtes Schwimmabzeichen erwerben. Von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft e. V. (DLRG) gibt es das Seepferdchen, das Deutsche Schwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold sowie noch einige weitere spielerische Auszeichnungen. Gäste, die sich sportlich betätigen möchten, können dies parallel tun – zwei Bahnen im Schwimmerbecken bleiben für den herkömmlichen Schwimmbetrieb reserviert.

Für mehr Spaß und Action in- und außerhalb der Becken ist durch aufblasbare Wassertiere, Hüpfburg, Fotobox und vieles mehr gesorgt. Auch lokale Vereine sind wieder mit von der Partie: Die MHP RIESEN und Handball Ludwigsburg bieten an ihren Ständen tolle Aktionen wie Körbewerfen und Handball-Torwand an. Außerdem gibt es ein Beachvolleyballturnier der Barock Volleys MTV Ludwigsburg, einen Hockey Court, einen Fahrradparcours sowie eine Aufführung des Tanzclubs Ludwigsburg.

Ab 17:30 findet im Nichtschwimmerbecken eine Kinderdisco mit abschließendem Entenrutschen statt. Die SWLB-Badeenten können als Erinnerung mit nach Hause genommen werden.

Kundinnen und Kunden der SWLB erhalten freien Eintritt unter Vorlage eines Kundennachweises an der Kasse, zum Beispiel in Form einer Rechnung oder digital durch die „Meine SWLB“-App. Alle anderen Gäste bezahlen die üblichen Eintrittspreise.

Alle Informationen zum Freibad Hoheneck sowie das Programm des SWLB-Familientags gibt es unter www.swlb.de/familientag.