Frießinger BW OPEN 2025 in Bad Wimpfen (19. & 20.7.25)

Auch in diesem Jahr messen sich Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt an der Speedwand direkt am Blauen Turm in der historischen Altstadt von Bad Wimpfen. Weltklasse-Niveau und prickelnde Spannung treffen hier auf jahrhundertealte historische Kulisse. Ein einmaliges Erlebnis für Sportlerinnen und Sportler genau so, wie für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Starterfeld umfasst Athleten aus den Nationalteams von Deutschland, Österreich, der USA, England, den Niederlanden, Asien, Australien und weiteren Nationen.

Als weiteres Highlight werden am Sonntag die Süddeutschen Meisterschaften in Bad Wimpfen ausgefochten. An beiden Tagen wird Kinderklettern im Wormser Hof sowie Bewirtung auf dem Marktplatz angeboten.

Sa. 19. & So. 20. Juli, Blauer Turm, Bad Wimpfen

www.speedclimbing-bw.de