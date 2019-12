Fußballprofis von Morgen zu Gast in Mulfingen

18. ebm-papst Hallenmasters

Die Teams des 18. ebm-papst Hallenmasters am 4. und 5. Januar 2020 in der Gerhard-Sturm-Halle Mulfingen stehen fest. Besucher dürfen sich wieder auf hochklassigen Fußball, viele Tore und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf dem Kunstrasen freuen.

Neben den beim Publikum bereits bekannten internationalen Gästen vom niederländischen SC Heerenveen (U19 Ehrendivision) und dem Schweizer FC St. Gallen (U18 Liga) reisen 2020 zum ersten Mal die Jugendspieler vom Nottingham Forest FC an. Die englischen Jugendspieler tragen wegen des Baums in ihrem Vereinslogo den Spitznamen Tricky TreesDie Titelverteidiger vom Vorjahr sind auch wieder dabei: Der FC Augsburg hatte sich bei seinem ersten Auftritt in der Mulfinger Gerhard-Sturm-Halle den Titel bei der 17. Auflage des ebm-papst Hallenmasters geholt. Im Finale gewann der A-Jugend-Bundesligist das Finale gegen die Schweizer vom FC St. Gallen mit 4:3 im Neunmeterschießen. Auch die St. Gallener treten beim 18. ebm-papst Hallenmasters wieder an.Welche regionalen Teams beim A-Junioren-Turnier am Samstag des ebm-papst Hallenmasters antreten dürfen, entscheidet sich erst Ende Dezember beim RBHL-Cup in Mulfingen am 22. Dezember und beim JAKO-Cup in Niederstetten am 27. Dezember. Die regionalen Talente sorgen im Duell mit den etablierten Bundesliga-Teams regelmäßig für spannende Überraschungen beim Turnier: 2019 scheiterte der FSV Hollenbach unglücklich im Viertelfinale. 2018 landete die Spielvereinigung Ansbach sogar auf dem dritten Platz.Beim regionalen Turnier holte sich 2019 der TSV Crailsheim den Sieg. Auch 2020 stehen die Hollenbacher wieder auf dem Kunstrasen, genau wie die Zweitplatzierten von 2019, der TSV Pfedelbach. Sie treffen dort auf die Teams TSV Ilshofen, TSG Öhringen, VfR Gommersdorf, FV Lauda, SV Königshofen, SpVgg Gröningen-Satteldorf, Spf. Schwäbisch Hall und SG Sindringen/ Ernsbach. Gesetzt ist der veranstaltende Gastgeber, der SV Mulfingen.

8. ebm-papst HallenmastersSa. 4. und So. 5. Januar 2020Gerhard-Sturm-Halle, Mulfingen

www.ebmpapst-hallenmasters.de