Für kleine und große Sportler

Bereits zum 23. Mal findet am Samstag, den 8. und Sonntag, den 9. September, der ebm-papst Marathon in Niedernhall statt. Auch in diesem Jahr werden mehr als 3000 Teilnehmer und mehr als 10.000 Zuschauer erwartet.

Für Freunde des Nordic Walkings beginnt der ebm-papst Marathon traditionell bereits am Samstag. Die Teilnehmer können zwischen Strecken über 12,5 und 7,5 Kilometern wählen. Die kurze Strecke wurde in diesem Jahr auf vielfachen Wunsch um einen halben Kilometer verlängert, sodass die Leistung für das Deutsche Sportabzeichen angerechnet werden kann. Dafür wird am 8. September auch eine offizielle Prüferin anwesend sein. Wer einen Nachweis über die Walking-Teilnahme benötigt, kann das unkompliziert bei der Abholung seiner Startunterlagen mitteilen.

Bereits um 8.30 Uhr fällt am Sonntag der erste Startschuss für die Laufdisziplinen: Zuerst starten die Marathonis auf ihre 42,195-km-lange Strecke durch die Weinberge, im Anschluss daran die Läufer über zehn und 21,1 Kilometer. Hier beim Halbmarathon erwartet die Zuschauer 2018 ein ganz besonderes Highlight. Im Rahmen des ebm-papst Marathons werden in diesem Jahr die Baden-Württembergischen Halbmarathon-Meisterschaften ausgetragen, die einige Top-Athletinnen und Athleten ins Kochertal locken dürften. Seit 2010 sind die Kinderläufe ein fester Bestandteil des Laufevents im Kochertal. 396 Mädchen und Jungen gingen hier im letzten Jahr in den vier Disziplinen an den Start. Die kürzeste Strecke für Bambinis ab 3 Jahren ist 420m lang, der Mini-Marathon über 4,2 Kilometer richtet sich an Jugendliche bis 15 Jahre. Nicht nur die Kinderläufe beweisen, dass auch schon die Kleinen Freude am Laufen haben. Fast noch größer ist der Ansporn beim Kinderspendenlauf, der jedes Jahr am Sonntag von 9 bis 16 Uhr unter dem Motto »Kinder laufen für Kinder« stattfindet. Alle Kinder unter zehn Jahren können so oft sie wollen durch einen abwechslungsreichen Hindernisparcours laufen. Für jede erlaufene Runde spendet ebm-papst 50 Cent, in diesem Jahr geht der Erlös an die Sportjugend Tauberbischofsheim/Bad Mergentheim und an die Sportkreisjugend Hohenlohe.

Neben den verschiedenen Laufdistanzen messen sich in Niedernhall auch Inline-Skater und Handbiker. Die beiden Sportarten runden das vielfältige Bild des ebm-papst Marathons ab. Wie der Halbmarathon sind beide Disziplinen Teil von Rennserien: Der Inline-Lauf über 23 Kilometer ist vorletzter Teil des Baden-Württemberg Inline Cups (BWIC), der 40-km-lange Wettbewerb für die Liegefahrer wird als Teil der deutschlandweiten NHC-Rennserie gewertet.Auf dem Festgelände wird den Zuschauern außerdem ein ansprechendes Rahmenprogramm geboten, auch für Bewirtung ist gesorgt. Da sich in der Vergangenheit die Parkplatzsuche für viele Teilnehmer und Besucher nicht immer einfach gestaltete, hat sich das Organisationsteam von Polizeisportverein Hohenlohe und Hauptsponsor ebm-papst etwas einfallen lassen. Auf dem Gelände der Firma Würth Elektronik in Waldzimmern werden zusätzliche Parkmöglichkeiten geschaffen, von hier verkehrt ganztägig ein Shuttle-Bus, der die Besucher nach Niedernhall an das Veranstaltungsgelände bringt.