Fußballschuhe kaufen: Welche Sohle passt zu welchem Untergrund?

Nockenschuh, Stollenschuh oder Multinockenschuh? Mit der Wahl der richtigen Sohle können sich Fußballspieler auf dem Platz einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Welchen Fußballschuh man kaufen sollte, hängt wesentlich vom Untergrund ab, auf dem gespielt wird.

Worauf muss man beim Kauf von Fußballschuhen achten, wenn es um den Untergrund geht?

Fußball wird auf vielen verschiedenen Flächen gespielt. Um Spieler dabei zu unterstützen, auf jedem Sportplatz optimale Leistungen erbringen zu können, haben Hersteller unterschiedliche Fußballschuhe entwickelt.

Jedes Modell ist speziell auf die Beschaffenheit eines bestimmten Spielfeldes abgestimmt. Daher ist die Wahl des richtigen Fußballschuhs weit mehr als nur eine Frage des Designs. Beispielsweise gibt es bereits mehr als 300 verschiedene Fußballschuhe von Puma.

Nur wenn der Fußballschuh zum Untergrund passt, können Spieler ihre maximale Leistung zeigen und Verletzungen vorbeugen - das richtige Profil an der Sohle macht den Unterschied.

Welche Modellbezeichnungen gibt es beim Kauf von Fußballschuhen?

Beim Kauf von Fußballschuhen stößt man auf verschiedene Abkürzungen von Modellbezeichnungen, die angeben, für welchen Untergrund der Schuh geeignet ist. Nachfolgend werden die Modellbezeichnungen bei Fußballschuhen erklärt.

Hallenfußball (Indoor Court) IN, IT, IC

Das jährliche Futsal-Turnier, das Training in den Wintermonaten oder den Besuch einer Kicker-Halle meistert man am besten mit speziell für den Innenraum entwickelten Indoor-Fußballschuhen.

Im Unterschied zu anderen Modellen haben sie eine glatte Sohle. Diese sorgt auch in rasanten Spielen mit vielen Richtungswechseln für den nötigen Grip in der Halle, ohne dunkle Streifen auf dem Hallenboden zu hinterlassen. Wer in der Halle kicken will, kommt um den Kauf von Indoor-Fußballschuhen nicht herum.

Trockener Naturrasen (Firm Ground) FG

Der FG-Fußballschuh ist die beliebteste Variante und ein echter Allrounder. Obwohl er für trockene Naturrasenplätze entwickelt wurde, ist er auch bei leicht nassem Untergrund noch gut einsetzbar.

Selbst gelegentliche Spiele auf Kunstrasen mit langen Synthetik-Fasern meistert ein FG-Fußballschuh gut. Die multifunktionale Sohle mit etwa 12 bis 18 Nocken ist leicht, komfortabel und langlebig.

Deshalb ist dieses Modell die richtige Wahl für alle, die mit nur einem Paar Fußballschuhe auf möglichst vielen Untergründen spielen wollen.

Nasser Naturrasen (Soft Ground) SG

Wenn der Fußballplatz nach einem Regenschauer eher einem Acker gleicht, als einer Rasenfläche, hat man mit Nockenschuhen keine Chance, wenn man nicht auf der Nase liegen will.

Hier hilft nur der Griff zu einem SG-Fußballschuh. Seine 6-8 harten Alustollen bohren sich tief in den Rasen und sorgen auch in einer Matschwüste für ausreichend Halt - selbst bei schnellen Sprints aus dem Stand. Die Stollen liegen weit auseinander, damit kein Gras am Schuh hängen bleibt.

Wegen der sehr harten Metallstollen eignen sich SG-Fußballschuhe nicht für andere Untergründe, da sie diese beschädigen können.

Stollenschuhe sind eine gute Ergänzung zu Nockenschuhen, wenn man auch bei schlechtem Wetter unter anspruchsvollen Bedingungen draußen kicken möchte. Allerdings führen die harten Metallstollen auch zu einem höheren Verletzungsrisiko als Nockenschuhe - vor allem bei Zweikämpfen für den Gegner. Daher sollte man sie wirklich nur bei nassem Wetter auf Naturrasen tragen.

Kombi-Sohlen (Multi-Ground) MG

Fußballschuhe mit Kombi-Sohlen haben eine Mischsohle aus FG-Nocken und SG-Stollen.

Multi-Fußballschuhe werden häufig als Allzweckwaffe für verschiedene Untergründe beworben.

Sie sind aber hauptsächlich für den Einsatz auf Kunstrasenplätzen gedacht, mit nur gelegentlichen Spielen auf Naturrasen. Mischsohlen eignen sich sehr gut für Spieler, die hauptsächlich auf Kunstrasen kicken, aber ab und an auch auf Naturrasen spielen wollen.

Kunstrasen (Artificial Ground) AG

Es gibt immer mehr Kunstrasenplätze in Deutschland. Daher wundert es kaum, dass immer mehr AG-Fußballschuhe gekauft werden. Diese sind ausschließlich für das Spiel auf Kunstrasen geeignet. Viele kleine Nocken sorgen für eine optimale Gewichtsverteilung auf dem Kunstrasen und den notwendigen Grip, um schnelle Ballwechsel gekonnt zu meistern.

Moderne AG-Fußballschuhe sind mit einem Drehpunkt im Vorderfußbereich ausgestattet, sodass scharfe Kurven und Richtungswechsel auf dem eher rutschhemmenden Untergrund leichter und schneller möglich sind.

Neuere Modelle verfügen über eine Sohle aus besonders hartem Kunststoff, die der erhöhten Reibung mit dem Kunstrasen lange standhalten kann. Außerdem schützt eine AG-Sohle die Gelenke. Daher sollte man AG-Fußballschuhe kaufen, wenn man oft auf Kunstrasen spielt.

Für Naturrasen sind die Nocken allerdings zu kurz, sodass man dort nicht ausreichend Halt findet und oft wegrutscht. Daher sollten AG-Fußballschuhe ausschließlich auf Kunstrasen getragen werden.

Hartplatz/Asche (Turf) TF

Diese speziellen Fußballschuhe bieten ein tolles Spielgefühl auf Teppichrasenfeldern, Ascheplätzen und kurzen Kunstrasenflächen. Ein guter TF-Fußballschuh dämpft den Aufprall auf dem harten Boden und bietet ausreichend Stabilität.

Viele kleine Multinocken sorgen für einen angenehm weichen Auftritt auf harten Asche- oder Teppichrasenplätzen. Das entlastet die Gelenke und beugt Verletzungen vor.

Dennoch bieten die Nocken ausreichend Traktion, sodass rasante Sprints und dynamische Richtungswechsel auch auf Hartböden gut gelingen. TF-Fußballschuhe überzeugen auch auf gefrorenen Rasenflächen oder kurzem Kunstrasen. Allerdings sind sie nicht zum Kicken in der Halle geeignet.

Warum ist es wichtig, beim Kauf von Fußballschuhen die Art des Spielfelds zu berücksichtigen?

Fußball ist ein sehr dynamischer Sport. Ein Fußballer muss im Laufe von 90 Spielminuten im Schnitt alle 5 Sekunden die Laufrichtung ändern, um den Ball nicht aus den Augen zu verlieren.

Die Intensität des Spiels mit rasanten Wendungen, Sprints aus dem Stand und energetischen Ballwechseln fordert viel vom Spieler und seinen Schuhen gleichermaßen.

Wer mit falschem Schuhwerk spielt, muss nicht nur mit schlechteren Leistungen auf dem Platz rechnen, sondern riskiert auch Verletzungen.

Welche Verletzungen drohen, wenn man Fußballschuhe trägt, die nicht zum Untergrund passen?

Beispielsweise kann das Tragen von Stollenschuhen auf trockenem Rasen oder Kunstrasen dazu führen, dass sich die langen Stollen zu tief im Boden verhaken, und man sich durch den plötzlichen Stopp in der Sprintbewegung einen Bänderriss zuzieht. Überdehnungen oder Risse an den Bändern gehören zu den häufigsten Sportverletzungen im Fußball.

Neben Bänderverletzungen führen falsche Fußballschuhe auch zu anderen Gesundheitsrisiken:

Gelenkverletzungen

Überlastungsschäden

Muskelzerrungen

Fußverletzungen

Daher sollten Fußballschuhe immer an den Untergrund angepasst werden.

Auch wenn man sich mit den falschen Fußballschuhen nicht verletzt, schadet man auf Dauer seinen Gelenken, wenn man beispielsweise auf harten Böden in Schuhen ohne ausreichende Dämpfung und mit zu hartem Grip spielt.

Wie beeinflussen Vereinsregeln die Wahl der Fußballschuhe?

Einige Vereine haben mittlerweile Regeln, welche Schuhe auf den Sportplätzen erlaubt sind, um Beschädigungen am Belag und Verletzungen der Spieler zu vermeiden.

Das Wichtigste über die Modellbezeichnungen beim Kauf von Fußballschuhen in Kürze

Die richtige Sohle entscheidet, ob man bei einem Spiel in Führung liegt oder auf dem Boden.

Wer mit Fußballschuhen auf den Platz geht, die für den Untergrund nicht geeignet sind, muss oft Leistungseinbußen hinnehmen und erhöht sein Risiko auf Verletzungen. Deshalb ist es wichtig, beim Kauf von Fußballschuhen auf die Modellbezeichnungen zu achten.