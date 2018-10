Futsal Länderspiel gegen die Schweiz in Stuttgart

× Erweitern Foto: Sevotion GmbH Futsal

15. Januar 1989 in Rotterdam. Eine rasante Hallenvariante des Fußballs feiert Premiere. In den Niederlanden wird die erste Futsal-Weltmeisterschaft ausgetragen. Das Endspiel elektrisiert. Die Gastgeber treffen auf den Favoriten aus Brasilien. Vor mehr als 4000 Zuschauer gleicht ein gewisser Marcel Loosveld für die Niederländer aus. Am Ende reicht es nicht für den Titel, Brasilien gewinnt die Erstauflage und ist auch im Jahr 2018 mit insgesamt fünf WM-Siegen immer noch der Rekordchampion.

× Erweitern Foto: Sevotion GmbH Futsal Die Futsal Mannschaft des DFB vor dem Spiel gegen Georgien

Dennoch hat sich im internationalen Futsal einiges verändert. Seit 1996 gibt es eine Futsal-Europameisterschaft, 2016 trug sich mit Argentinien erstmals eine andere Nation als Brasilien oder Spanien in die WM-Siegerliste ein. Und im selben Jahr bestritt die deutsche Nationalmannschaft ihre ersten beiden Länderspiele. Vor stimmungsvoller Kulisse in Hamburg glückte dem Team von Trainer Paul Schomann ein spektakulärer 5:3-Sieg gegen England. Kapitän Timo Heinze erzielte den ersten Treffer der deutschen Futsal-Historie.

Erster Pflichtspielsieg in der EM-Qualifikation

Seitdem hat sich im deutschen Futsal viel getan. Professionellere Strukturen bilden sich aus, der Ligaspielbetrieb in den Regionalverbänden etabliert sich und auch die Nationalmannschaft entwickelt sich stetig weiter. In den ersten Pflichtspielen ging es in Lettland bei der EM-Qualifikation gegen Armenien, den Gastgeber und Estland. Nach spielerisch überzeugenden Auftritten verhinderte die mangelnde Erfahrung ein erfolgreicheres Abschneiden. Mit vier Punkten aus drei Partien verpasste man den Sprung in die nächste Runde.

Bei der anstehenden WM-Qualifikation für die Endrunde 2020 soll sich das ändern. Um sich optimal auf die erste Qualirunde vorzubereiten, testete die Mannschaft im September und Oktober gegen Georgien und Japan. Seit 2017 wird die DFB-Auswahl von jenem Marcel Loosveld trainiert, der 1989 mit der Niederlande so knapp den Titel verpasste. Für den 55-Jährigen ist klar: „Es ist unser großes Ziel, die erste Runde zu überstehen.“

× Erweitern Foto: Sevotion GmbH Futsal Michael Meyer von den HSV Panthers

Schweiz auf vergleichbarem Niveau

Bevor die Pflichtspiele anstehen, soll sich Loosvelds Team auf einem ähnlichen Niveau messen, wie es die Mannschaft auch in der Qualifikation erwartet. Zwei Tage vor der Partie in der SCHARRena in Stuttgart reist die deutsche Futsal-Nationalmannschaft für das erste Spiel nach Bern. Experten erwarten ein Duell auf Augenhöhe.

Auch die Schweiz gründete erst 2016 eine Nationalmannschaft, der dortige Futsal befindet sich auf vergleichbarem Entwicklungsstand. Einzig die nationale Liga hat das Nachbarland dem deutschen Futsal voraus und so geht die DFB-Auswahl die Partie in Stuttgart mit einer klaren Zielsetzung an: Im letzten Test vor der WM-Qualifikation soll ein Sieg beweisen, dass die Aufeinandertreffen mit starken Futsal-Nationen im Herbst allmählich Früchte tragen. Deutschland gegen die Schweiz. Am 3. Dezember um 19.30 in der SCHARRena in Stuttgart.