GEMÜ Team erreicht über 1000 km

× Erweitern ebm papst Gemü Das Gemü Laufteam beim ebm-paps Marathon 2018

Eine starke Disziplin ist für GEMÜ traditionell der 10km-Lauf, aber auch in der Mannschaftswertung Nordic Walking und bei den Kinderstartern erreichte GEMÜ top Platzierungen. In der Mannschaftswertung Nordic Walking belegt GEMÜ den 3ten Platz und bei den Kinderstartern liegt GEMÜ in der Mannschaftswertung bei Platz 2. Zum ersten Mal nahmen GEMÜ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in den Disziplinen Duo-Marathon und Inliner teil. Perfekte Betreuung erhielt die GEMÜ Mannschaft an der GEMÜ Lounge, bei der nicht nur in Liegestühlen eine Pause eingelegt wurde, sondern sich jeder auch spannende Duelle im Tischkicker liefern konnte.

× Erweitern ebm papst Gemü Nordic Walking Das Gemü Nordic-Walking Team beim ebm-papst Marathon 2018

