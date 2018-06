Großes Public Viewing in Mosbach

Im Elzpark in Mosbach eröffnet die FGVmbH das offizielle FIFA WM-Dorf zur Fußball-Weltmeisterschaft. Am 06. Juni fand die Vorstellung für die Presse statt, in der noch einmal die genauen Rahmenbedingungen bekanntgegeben wurden.

Nach wie vor gilt: Fans des runden Balls können bei jedem Wetter und freiem Eintritt auf Nordwürttembergs größter LED-Leinwand alle Spiele der WM in Russland ausgiebig genießen und bejubeln. Für die nötige Verpflegung ist ebenfalls gesorgt, die Essen- und Getränkestände werden bei jedem Spiel geöffnet haben, nicht nur bei den Deutschlandspielen. "Das Fandorf soll explizit ein Erlebnis für Fans jeder Nationalmannschaft sein", erläutert Jörg Fleischmann vom Veranstalter FGVmbH. Wer es gerne etwas exklusiver mag, kann auch die kostenpflichtige VIP-Lounge in Anspruch nehmen.

Die versammelten Verteter der Stadt Mosbach und der Sponsoren zeigten sich alle sehr enthusiastisch und waren mit der Planung und Ausführung äußerst zufrieden. Auch für die Sicherheit ist gesorgt, selbst Autokorsos werden von der Polizei mit einkalkuliert, wie Polizeichef Helfrich versicherte. Somit steht einem ansprechenden WM-Erlebnis vom 14. Juni bis zum 15. Juli im Elzpark in Mosbach nichts mehr entgegen.