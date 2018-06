Große WM-Aktion in Einkaufscenter MARSTALL

× Erweitern Foto: ECE, Marstall, Ludwigsburg Marstall Ludwigsburg

In dem Zeitraum 14. Juni bis 14. Juli 2018 findet die große „sportstation Dribbel-Meisterschaft“ im Einkaufscenter MARSTALL statt. Hier können sich alle Fußball-Fans sportlich auf die WM einstimmen. In der Dribbel-Meisterschaft wird ein digitales Spielerlebnis mit der sportlichen Bewegung kombiniert.

Die Laufspiele sind ganz einfach konzipiert: Lichtsignale weisen dem Läufer den Weg und mit einem Ergebnisbon, der direkt nach dem Lauf ausgedruckt wird, sieht man die Auswertung der Messungen. Diese variieren je nach Spiel - z.B. Reaktionszeit, Beschleunigungsvermögen, Pendelverhalten etc. Weltweit können die Teilnehmer ihre Ergebnisse in der eigens konzipierten sportstation App auswerten und sich mit anderen Sportlern vergleichen. Sogar DFB-Präsident Reinhard Grindel hat kürzlich bei einer Veranstaltung die sportstation getestet – und war sehr angetan und erstaunt, dass es so eine Messtechnologie gibt.

Täglich von 14 bis 18 Uhr finden im Einkaufscenter MARSTALL öffentliche Qualifikationsläufe statt, bei denen in möglichst genau 18 Sekunden der Dribbelparcour durchlaufen werden muss. »Dieser Spielmechanismus ermöglicht es auch den nicht so fußballaffinen Besuchern teilzunehmen, da es nicht um Schnelligkeit und ein ausgeprägtes Ballgefühl geht. Es geht um Zeitgefühl, da bis auf Hundertstelsekunden genau gemessen wird, wer am nächsten an 18 Sekunden herandribbelt«, sagt Center Manager Dirk Saffran. Die besten 50 Läufer qualifizieren sich für das große Finale am 14.Juli. Von 18 – 20 Uhr haben darüber hinaus regionale Fußballvereine die Möglichkeit mit ihren Teams einen weiteren Modus der sportstation zu testen. Bei der Dribbelmeisterschaft für die Vereine geht es dann doch um Schnelligkeit und Geschicklichkeit. Mit dem computergestützten Dribbling-Parcours von sportstation lässt sich die Dribbelkunst eines Sportlers exakt in Sekunden ausdrücken. Die Verbesserung der eigenen Werte sowie der Wettbewerb mit Mannschaftskollegen sorgten auch im Hochleistungssport bereits für Motivation und Bewegungsfreude.

Beim großen Finale am 14. Juli im Einkaufscenter MARSTALL werden dann die Sieger mit dem besten Zeitgefühl bestimmt und belohnt. Der erste Platz ist ein Centergutschein im Wert von 200 €, sowie vier Karten für das Bundesfinale im Europa-Park in Rust. Die besten Dribbler aus den Vereinen können sich ebenfalls Karten für das Finale im Europa Park sichern.