HAKRO Merlins fliegen im Hexenkessel zum Sieg

× Erweitern Crailsheim Merlins

Es war ein perfekter Abend für die Crailsheimer Basketballer im Tollhaus Arena Hohenlohe. Am Samstag konnten die Zauberer ihr erstes Saisonspiel deutlich mit 101:78 gewinnen. Mit einer starken Leistung dominierten die HAKRO Merlin die Gäste aus Jena von Anfang an und verdienten sich damit die ersten Punkte der noch jungen BBL-Saison.

Das Match begann äußerst ausgeglichen, jedoch mit leichten optischen Vorteilen für die HAKRO Merlins. Vor allem in der Defense wussten die Crailsheimer mit hoher Intensität zu überzeugen. Nach knapp sechs gespielten Minuten kam DeWayne Russell zu seinem Heimdebüt und brachte weiteren Schwung aufs Parkett, sodass die Zauberer mit 20:11 in Führung gingen. Anschließend passierte nicht mehr viel im ersten Viertel. Einige vergebene Würfe auf beiden Seiten ergaben ein 23:16. Erfolgreichste Crailsheimer waren dabei Joe Lawson und Seba Herrera mit jeweils fünf Punkten.

Die HAKRO Merlins starteten stark und mit viel Energie in das zweite Viertel und brachten Science City Coach Björn Harmsen nach nicht einmal einer gespielten Minute dazu, eine Auszeit zu nehmen. Aber auch danach blieb der Gastgeber das erfolgreichere Team und stellte Jenas Defense vor große Probleme. So waren die fünf Teamfouls bereits nach etwas mehr als vier Minuten erreicht. Crailsheim blieb am Drücker und konnte zwischenzeitlich mit 20 Punkten Unterschied in Führung gehen, kamen aber ihrerseits in Foul Trouble. Beide Teams wussten jedoch damit umzugehen, sodass kaum weiteren Strafen dazu kamen. Die Zauberer blieben jedoch das bessere Team und ging mit einer 50:33 Führung in die Halbzeitpause. Frank Turner (8 Pkt.) und Philipp Neumann (7 Pkt.) waren in diesem Abschnitt die treffsichersten Spieler.

Die zweite Hälfte begann rasant. Die Entscheidung auf ein technisches Foul brachte die Jenaer Bank in Unruhe, doch die HAKRO Merlins behielten einen kühlen Kopf und nutzten das Durcheinander, um den Vorsprung weiter auszubauen. Auch als das Schiedsrichtergespann den Jenaer Head Coach mit seinem zweiten technischen Foul der Halle verwies, spielten die Crailsheimer im aufgeheizten Hexenkessel unbeirrt davon mit hoher Energie und Intensität weiter und konnten den Vorsprung zwischenzeitlich auf 33 Punkte (79:46) ausbauen, bis es mit 79:50 in die letzte Pause ging. Diesmal waren Konrad Wysocki (9 Pkt.) und Ben Madgen (8 Pkt.) die erfolgreichsten Akteure.

Science City Jena kam zwar etwas besser in das letzte Viertel und konnte auf 82:60 verkürzen. Die HAKRO Merlins blieben jedoch konzentriert und schalteten gegen Ende nochmal einen Gang hoch. Dabei kamen die beiden Jugendspieler Benjamin Moser und Sören Urbansky zu ihrem ersten Einsatz und durften ihre ersten Minuten BBL-Luft schnuppern. Der 18-jährige Urbansky kam auch zu seinen ersten zwei Punkten in der höchsten deutschen Spielklasse. Damit nicht genug wurde unter dem längst frenetischen Jubel der Fans auch die 100 Punktemarke geknackt und das mit den ersten Punkten von Russell in der Arena Hohenlohe. Das Endergebnis lautete somit 101:78. Die HAKRO Merlins Crailsheim feiern damit den ersten Saisonsieg, der gleichzeitig der höchste Sieg der Crailsheimer in der easyCredit BBL ist.

Das sagen die Verantwortlichen:

Tuomas Iisalo: „Wir hatten eine unglaubliche Unterstützung. Das ergab einen Kreislauf, indem die Spieler von den Fans profitiert haben und die Fans vom Team. Wir wissen das zu schätzen und nehmen das nicht als selbstverständlich hin. Zum Spiel: Wir hatten dieses Mal keinen langsamen Start, auch nicht in das dritte Viertel, das war der Schlüssel. Das ist nicht das Ergebnis der Arbeit in dieser Woche, sondern von der Arbeit seit Beginn der Saison. Manchmal dauert es länger, das umzusetzen und heute hat es geklappt. Wir wollen auf dem Erfolg aufbauen. Das Spiel heute sollte dem Team, jedem Spieler und dem Trainerteam helfen.“

Ingo Enskat: „Ganz tolles Spiel, vor allem unter den Vorzeichen, dass wir alle eine Reaktion der Mannschaft erwartet haben. Die Wenigsten waren zufrieden mit dem Spiel gegen ALBA, die Mannschaft auch nicht. Kompliment, dann rauszugehen und den Charakter zu haben, mit so einer Intensität aufs Feld zu gehen und genau das was wir bemängelt haben auch umzusetzen. Das zeigt, dass Tuomas mit der Mannschaft unter der Woche sehr gut gearbeitet hat.“

Statistik

Punkteverteilung

Madgen (23 Pkt.), Turner (19 Pkt. 6 Ass.), Neumann (15 Pkt. 8 Reb.), Wysocki (14 Pkt. 8 Ass.), Lawson (13 Pkt. 5 Reb. 5 Ass.), Rush (5 Pkt.), Herrera (5 Pkt.), Russell (3 Pkt. 5 Ass.), Cuffee (2 Pkt.), Urbansky (2 Pkt.), Ferner, Moser

Viertelergebnisse: 23:16 | 27:17 | 29:17 | 22:28

Zuschauer: 2571